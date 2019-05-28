Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России

Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара. Иски о защите прав потребителей — это прикрытие, утверждают они, и просят ФСБ принять меры

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей. Жалобы на работу судей направлены в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей. Об этом РБК рассказали авторы коллективного обращения автопроизводителей и партнер коллегии адвокатов «Титаренко, Руссков, Улымов» Максим Титаренко, представляющий их интересы.

По словам юриста, обращение было отправлено в начале мая. РБК направил запросы в пресс-службу Генеральной прокуратуры, в Центр общественных связей ФСБ и в Высшую квалификационную коллегию судей.

На что пожаловались автоконцерны

Автоконцерны утверждают, что районные суды Краснодара (Прикубанский, Советский, Октябрьский и Ленинский) задействованы в схеме по взысканию с производителей возврата стоимости автомобилей, в несколько раз (в ряде случаев в девять и более раз) превышающего первоначальную стоимость машины при ее продаже.

Авторы обращения (есть у РБК) заметили, что в Краснодаре действует «алгоритм», в соответствие с которым истцы зачастую обращаются в суды в течение 15 дней после покупки нового автомобиля с жалобами на дефекты машины. Их интересы в судах представляет местная организация «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края», описывают схему автоконцерны. Судебные экспертизы, утверждают они, проводят одни и те же специалисты, которые устанавливают производственный характер дефекта автомобиля, а заявитель не является на проверку качества и не предоставляет автомобиль.