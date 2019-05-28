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Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России
Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара. Иски о защите прав потребителей — это прикрытие, утверждают они, и просят ФСБ принять меры
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей. Жалобы на работу судей направлены в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей. Об этом РБК рассказали авторы коллективного обращения автопроизводителей и партнер коллегии адвокатов «Титаренко, Руссков, Улымов» Максим Титаренко, представляющий их интересы.

По словам юриста, обращение было отправлено в начале мая. РБК направил запросы в пресс-службу Генеральной прокуратуры, в Центр общественных связей ФСБ и в Высшую квалификационную коллегию судей.

На что пожаловались автоконцерны

Автоконцерны утверждают, что районные суды Краснодара (Прикубанский, Советский, Октябрьский и Ленинский) задействованы в схеме по взысканию с производителей возврата стоимости автомобилей, в несколько раз (в ряде случаев в девять и более раз) превышающего первоначальную стоимость машины при ее продаже.

Авторы обращения (есть у РБК) заметили, что в Краснодаре действует «алгоритм», в соответствие с которым истцы зачастую обращаются в суды в течение 15 дней после покупки нового автомобиля с жалобами на дефекты машины. Их интересы в судах представляет местная организация «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края», описывают схему автоконцерны. Судебные экспертизы, утверждают они, проводят одни и те же специалисты, которые устанавливают производственный характер дефекта автомобиля, а заявитель не является на проверку качества и не предоставляет автомобиль.

В итоге суды удовлетворяют требования о возврате стоимости машин на сумму, в несколько раз превышающую стоимость новых автомобилей. Большинство дел рассматривается в одних и тех же судах города Краснодара (в Прикубанском, Советском, Октябрьском, Ленинском районных судах) с участием одних и тех же судей, а ходатайства ответчика отклоняются, жалуются автопроизводители. Апелляционные жалобы ответчиков в Краснодарском краевом суде, по их словам, остаются без удовлетворения.

У автопроизводителей есть доказательства непроцессуальных контактов между истцами и судьей: когда исковые документы ответчику вместо суда отправляются представителем истца, говорится в обращении автоконцернов.

«Подобную схему мы наблюдаем с 2016 года, за эти годы уже выработался алгоритм, в том числе по формулировкам исковых заявлений и процессуальному поведению в судах», — сказала РБК глава юридического отдела Hyundai Наталья Моисеева.

В пресс-служба Kia подтвердили РБК, что в сотрудничестве с другими производителями подписали обращение к госорганам с просьбой «дать правовую оценку и провести проверку работы судов Краснодарского края». «Оценку убытков не производили, но считаем важным обратить внимание на сложившуюся практику», — сообщили в пресс-службе. В Mercedes и Jaguar LandRover не ответили на запрос РБК.

В кратном размере

В «Комитете по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края» РБК сообщили, что организация «помогает защитить права людей, которые к ней обращаются, а для фиксации нарушений есть вышестоящие инстанции».

РБК направил запросы в Октябрьский, Советский, Ленинский и Прикубанский районные суды Краснодара, а также в Краснодарский краевой суд.

Титаренко, представляющий интересы автопроизводителей, сказал РБК, что ущерб компаний за несколько лет оценивается в сотни миллионов рублей, поскольку через суды взыскивают в среднем трехкратный размер стоимости нового автомобиля. Обращение в контролирующие органы автопроизводители сопровождают списком судебных дел по подобным искам в период 2016-2018 годах. В нем указаны дела, по которым в пользу истцов за эти годы было взыскано более 200 млн руб.

Четверть рынка

По итогам 2018 года, на KIA, Hyundai, Mercedes и Jaguar пришлось 24,8% продаж легковых автомобилей в России — 446,18 тыс. из 1,8 млн штук.

Kia и Hyundai по итогам апреля 2019 года вошли в топ-5 самых продаваемых в России автомобилей — они продали 19,8 тыс. и 15,4 тыс., уступив только Lada, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Mercedes продала 3,4 тыс. машин (12-е место), Jaguar LandRover — 75 штук (37).

Авторы: Светлана Бурмистрова, Дмитрий Серков, Мария Кокорева
При участии: Любовь Порываева
Теги: Mercedes, ФСБ, автопроизводители
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