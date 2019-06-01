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Бизнес ,  
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Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды
Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался силовикам на предполагаемую предвзятость судей в Краснодаре. Из-за судов банк отнес регион к территориям повышенного риска и поднял ставки по кредитам
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Проблемы итальянского банка в Краснодаре

Банк «Интеза», российское подразделение итальянской Intesa Sanpaolo S.p.A., проинформировал Верховный суд и Следственный комитет о признаках необъективности и предвзятости судей Краснодарского края в ходе разбирательств банка с недобросовестными контрагентами. Как следует из обращений директора юридического департамента банка Александра Бардюгова (у РБК есть копия), у него возникли «сомнения в системной защищенности интересов иностранного инвестора, основанной на справедливом и объективном применении закона». Бардюгов отмечает, что все это «побуждает пересматривать условия инвестиций: повышать ставки, сокращать объемы финансирования, доступные предпринимателям в регионе повышенного риска».

Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover. По их данным, из-за мошеннических схем покупатели машин смогли взыскать с производителей 200 млн руб. После этого квалификационная коллегия судей и Совет судей Краснодарского края инициировала служебную проверку судей.

Привлечь внимание правоохранительных органов и Верховного суда к проблеме с судами в Краснодарском крае Intesa попытался еще в феврале—марте этого года, пояснил РБК Бардюгов.

«Учитывая общий профессионализм судебного состава судов Краснодарского края, мы были удивлены признаками вынесения судом заведомо неправосудных актов», — указал он. Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка. Как следует из этих документов, ущерб банка по этим делам — около 50 млн руб.

Итальянская поддержка

Intesa Sanpaolo — один из европейских банков, не испугавшихся западных санкций против России. В 2016 году председатель совета директоров банка Антонио Фаллико заявил о готовности участвовать в размещении российских евробондов и в приватизации российских компаний. В конце 2016 года этот банк выступил консультантом при приватизации 19,5% «Роснефти», а затем предоставил крупный кредит (€5,2 млрд) Glencore и QIA на покупку этого пакета. Однако Intesa не смог синдицировать кредит: зарубежные банки, по данным Reuters, отказались от него из-за риска новых санкций США в отношении России. Президент Владимир Путин наградил Антонио Фаллико орденом Почета.

Intesa Sanpaolo также выдал кредит на €750 млн проекту «Ямал СПГ» НОВАТЭКа на 14,5 лет.

По итогам 2018 года активы банка «Интеза» в России достигли 59,6 млрд руб. (около €850 млн), что ставит его на 88-е место по объему активов в стране. Чистая прибыль банка составила 579 млн руб. Для сравнения, все активы итальянской группы Intesa Sanpaolo на 31 декабря 2018 года составили €794 млрд, чистая прибыль — €7,3 млрд. В России «Интеза» кредитует в основном компании: на конец 2018 года банк выдал 22 млрд руб. кредитов крупному бизнесу, 15 млрд руб. малым и средним предприятиям и лишь менее 2 млрд руб. — физическим лицам. Просроченные кредиты крупному бизнесу составили 2 млрд руб. (10% от их объема), а малому и среднему бизнесу — 2,4 млрд руб. (16% от их объема). Это чуть выше, чем в среднем по России (по данным ЦБ, это 7% просрочки в целом по российским фирмам и 12% по малым и средним предприятиям).

Два дела на 50 млн руб.

Первое дело, из-за которого банк «Интеза» был вынужден судиться в Краснодаре, касается передачи в лизинг оборудования Новопокровскому маслосырзаводу, следует из материалов, которые Бардюгов отправил в Верховный суд и Следственный комитет. Договор лизинга был заключен в 2014 году, а в 2016 году эта компания начала ликвидацию и сумма непогашенного долга перед «Интеза Лизингом» составила 14 млн руб. Арбитражный управляющий передал оборудование на хранение лицам, связанным с собственниками компании-должника, которые в 2018 году обратились в суд с требованием взыскать с лизинговой «дочки» банка 14,7 млн руб. за услуги по хранению оборудования. Суд частично удовлетворил этот иск, снизив сумму требований до 10,8 млн руб., несмотря на данные экспертизы, согласно которым ставка аренды, заявленная истцом, выше рыночной на 390%, пишет юрист «Интезы». Банк проиграл по этому делу в двух инстанциях и подал кассацию.

Второй пример предполагаемой предвзятости, который приводит банк, стоил ему 33,4 млн руб. утраченного залога. Речь идет о договоре ипотеки нежилой недвижимости и земельного участка, заключенного для обеспечения кредита, выданного банком в 2014 году Ольге Гриненко на ведение коммерческой деятельности. Тогда ее муж Владимир Гриненко занимал пост директора департамента строительства администрации Краснодара, у пары был заключен брачный договор, позволяющий супруге самостоятельно распоряжаться этой недвижимостью. Но после того как Владимир Гриненко покинул свой пост, а Ольга перестала погашать кредит, суд по иску бывшего чиновника в 2015 году признал брачный договор недействительным. В иске Владимир Гриненко утверждал, что «неправильно понимал смысл соглашения и был введен в заблуждение супругой». Банк «Интеза» попытался это оспорить в апелляционной инстанции, но суд оставил решение в силе, мотивируя тем, что «банк не исследовал брачный договор в достаточной степени, чтобы предугадать непонимание одним из супругов его содержания», указывает юрист итальянского банка.

«При общем курсе российских властей на привлечение и защиту иностранных инвестиций подобные случаи, с которыми мы столкнулись в Краснодаре, вызывают вопросы у акционеров или членов совета директоров, на которые нам сложно найти логичный ответ», — сказал РБК Бардюгов.

РБК направил запросы в СК, Верховный суд, Октябрьский районный суд Краснодара и Краснодарский краевой суд.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Георгий Макаренко
Теги: Intesa
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