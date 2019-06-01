Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался силовикам на предполагаемую предвзятость судей в Краснодаре. Из-за судов банк отнес регион к территориям повышенного риска и поднял ставки по кредитам

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Проблемы итальянского банка в Краснодаре

Банк «Интеза», российское подразделение итальянской Intesa Sanpaolo S.p.A., проинформировал Верховный суд и Следственный комитет о признаках необъективности и предвзятости судей Краснодарского края в ходе разбирательств банка с недобросовестными контрагентами. Как следует из обращений директора юридического департамента банка Александра Бардюгова (у РБК есть копия), у него возникли «сомнения в системной защищенности интересов иностранного инвестора, основанной на справедливом и объективном применении закона». Бардюгов отмечает, что все это «побуждает пересматривать условия инвестиций: повышать ставки, сокращать объемы финансирования, доступные предпринимателям в регионе повышенного риска».

Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover. По их данным, из-за мошеннических схем покупатели машин смогли взыскать с производителей 200 млн руб. После этого квалификационная коллегия судей и Совет судей Краснодарского края инициировала служебную проверку судей.

Привлечь внимание правоохранительных органов и Верховного суда к проблеме с судами в Краснодарском крае Intesa попытался еще в феврале—марте этого года, пояснил РБК Бардюгов.

«Учитывая общий профессионализм судебного состава судов Краснодарского края, мы были удивлены признаками вынесения судом заведомо неправосудных актов», — указал он. Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка. Как следует из этих документов, ущерб банка по этим делам — около 50 млн руб.