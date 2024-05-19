Bild сообщил о запросе главы Минобороны ФРГ еще €3,8 млрд для Украины
Министр обороны Германии Борис Писториус запросил у правительства еще €3,8 млрд для Украины на текущий финансовый год, пишет Bild.
Правящая в стране «светофорная» коалиция — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП) — в этом году предоставила Киеву военную помощь на €7,1 млрд. Эта сумма предназначена для оплаты военных поставок на Украину и финансирования пополнения запасов оружия, которое бундесвер передал Киеву. Из €7,1 млрд почти все распланировано, на закупку нового оружия или боеприпасов осталось лишь €300 млн, отмечает издание.
В среду, 15 мая, Писториус переговорил с канцлером Олафом Шольцем, а на следующий день — с министром финансов Кристианом Линднером. Минфин поддерживает главу Минобороны. «Укрепление обороны Украины не должно потерпеть неудачу из-за Германии. Если возможно, в этом году нам следует поставить больше оружия», — заявили там. «Если в правительстве удастся достичь консенсуса, мы найдем пути в текущем финансовом году», — добавили в ведомстве.
С бюджетом на 2025 год дела обстоят сложнее, указывает Bild. По информации издания, Писториус запросил дополнительно €6,7 млрд для бундесвера, а Минобороны заложило в бюджет рекордную сумму в €15 млрд на помощь Украине.
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