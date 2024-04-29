Германия передала Украине 10 БМП Marder и снаряды для танков Leopard
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли десять боевых машин пехоты Marder и боеприпасы для танков Leopard 2. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
Помимо этого в список вошли:
- одна система ПВО Skynex;
- 29 638 патронов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard;
- ракеты средней дальности IRIS-T;
- одну радиолокационную станцию (РЛС) воздушного наблюдения TRML-4D;
- один мостоукладчик Biber.
Кроме того, были переданы 7,5 тыс. патронов калибра 155 мм, одна система противоракетной защиты для вертолетов AMPS и один большегрузный тягач M1070 Oshkosh.
Немецкая сторона в 2023 году направила на военную помощь Украине около €5,4 млрд, в 2022-м — €2 млрд.
В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Германия — вторая в мире страна по объему военной помощи Украине после США.
Россия неоднократно критиковала Запад за военную помощь Украине. В Кремле считают, что поставки вооружения Киеву приводят лишь к затягиванию конфликта, но не способны изменить ход боевых действий.