В конгрессе США попросили Байдена разрешить поставку F-16 на Украину
Группа из 14 членов конгресса США от Демократической и Республиканской партий направила президенту Джо Байдену письмо с просьбой разблокировать поставки Украине истребителей F-16, пишет The New York Times со ссылкой на текст послания.
«По изначальным колебаниям наших союзников в вопросе поставки танков Украине мы поняли, что руководящая роль США необходима в предоставлении Киеву дополнительных ресурсов и новых средств», — говорится в письме.
По мнению законодателей, поставка истребителей необходима, чтобы завершить конфликт на Украине «на справедливых условиях».
До сих пор в Белом доме отказывались передавать Киеву F-16. По мнению Байдена, сейчас ВСУ больше нужны танки, артиллерия, системы противовоздушной обороны. Представитель Пентагона в беседе с Politico уточнил, что Соединенные Штаты не против поставки Украине таких самолетов другими странами. Великобритания и Нидерланды в мае договорились создать «международную коалицию» по закупке истребителей F-16 для Украины.
Советник министра обороны Украины Юрий Сак говорил, что Киеву нужно 40-60 F-16, чтобы укрепить противовоздушную оборону. Разговоры о «коалиции» он назвал «многообещающим знаком».
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дискуссии о поставке Украине самолетов демонстрируют «растущую вовлеченность» стран Запада в конфликт. Подобные действия приведут к эскалации и затягиванию военных действий, считает Песков.