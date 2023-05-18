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В конгрессе США попросили Байдена разрешить поставку F-16 на Украину

NYT: 14 членов конгресса США в письме попросили Байдена разрешить поставку Киеву F-16
14 членов конгресса отправили президенту США письмо, в котором заявили, что передача Украине истребителей поможет завершить конфликт «на справедливых условиях». Россия считает, что передача самолетов затянет боевые действия
Истребители F-16
Истребители F-16 (Фото: Bob Levey / Getty Images)

Группа из 14 членов конгресса США от Демократической и Республиканской партий направила президенту Джо Байдену письмо с просьбой разблокировать поставки Украине истребителей F-16, пишет The New York Times со ссылкой на текст послания.

«По изначальным колебаниям наших союзников в вопросе поставки танков Украине мы поняли, что руководящая роль США необходима в предоставлении Киеву дополнительных ресурсов и новых средств», — говорится в письме.

По мнению законодателей, поставка истребителей необходима, чтобы завершить конфликт на Украине «на справедливых условиях».

До сих пор в Белом доме отказывались передавать Киеву F-16. По мнению Байдена, сейчас ВСУ больше нужны танки, артиллерия, системы противовоздушной обороны. Представитель Пентагона в беседе с Politico уточнил, что Соединенные Штаты не против поставки Украине таких самолетов другими странами. Великобритания и Нидерланды в мае договорились создать «международную коалицию» по закупке истребителей F-16 для Украины.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак говорил, что Киеву нужно 40-60 F-16, чтобы укрепить противовоздушную оборону. Разговоры о «коалиции» он назвал «многообещающим знаком».

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дискуссии о поставке Украине самолетов демонстрируют «растущую вовлеченность» стран Запада в конфликт. Подобные действия приведут к эскалации и затягиванию военных действий, считает Песков.

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Джозеф Байден

политик, президент США

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