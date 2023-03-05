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Военная операция на Украине ,  
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NBC узнал об испытаниях на симуляторах для пилотов ВСУ в США

NBC: в США прибыли пилоты ВСУ для оценки навыков управления боевыми самолетами
В США прибыли первые украинские летчики, чтобы определить, сколько времени потребуется для их обучения управлению боевыми самолетами, в том числе истребителями F-16, сообщает телеканал

Два украинских летчика прибыли в США для оценки их навыков, сообщает NBC News со ссылкой на двух чиновников конгресса и высокопоставленного чиновника.

Цель пребывания пилотов — определить, сколько времени потребуется, чтобы обучить их управлению боевыми самолетами, в том числе истребителями F-16.

По словам собеседников, летчиков испытают на симуляторах на военной базе в Тусоне (штат Аризона). Американские инструкторы примут до десяти украинцев в этом месяце.

«Программа предназначена для оценки их способностей как пилотов, чтобы мы могли лучше посоветовать им, как использовать возможности, которые у них есть, и которые мы им предоставили», — сказал собеседник из администрации.

Там подчеркнули, что это не учебная программа: украинцы не будут летать на самолетах во время своего пребывания в США.

Украинская сторона сообщила, что сейчас готова отправить до 20 пилотов для обучения управлению F-16 и еще около 30 в ближайшем будущем, рассказали американские и западные чиновники.

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США пока отказываются поставлять на Украину истребители
F-16, несмотря на просьбы Киева. F-16 Киеву сейчас не нужны, убежден американский президент Джо Байден. По его словам, Соединенные Штаты передают то, что украинской армии нужно именно сейчас. «Ей нужны танки, ей нужна артиллерия, ей нужна противовоздушная оборона, HIMARS», — заявил Байден. В Пентагоне не видят пока смысла обучать украинских военных управлению истребителями.

Тем не менее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко говорил, что украинские летчики начали тренироваться на западных самолетах, которые передадут в ближайшее время. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил обучать украинцев на случай, если поставки западных истребителей все же будут одобрены.

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Елена Чернышова
США истребители Украина
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