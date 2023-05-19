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В Киеве подтвердили визит Зеленского в Японию и встречу там с Байденом

Глава офиса Ермак: Зеленский полетит на саммит G7 в Японию, где встретится с Байденом
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский отправится на саммит «Большой семерки» в Японию, где проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Об этом, как сообщает «Страна», заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

У Ермака специально уточнили, может ли он подтвердить тот факт, что Зеленский лично посетит саммит G7 в Японии.

«Да, я могу это подтвердить», — ответил Ермак и уточнил, что президент Украины обсудит с президентом США насущные вопросы.

О планах президента Украины поступала противоречивая информация. 18 мая японский премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что Зеленский не сможет лично посетить саммит стран G7, однако выступит в онлайн-формате.

До этого заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква не исключал визита Зеленского в Японию. «Окончательное решение будет принято после тщательной оценки ситуации на поле боя», — говорил он.

Саммит G7 в японском городе Хиросима пройдет с 19 по 21 мая. В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. В саммите примут участие также делегации из Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, с Островов Кука, из Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

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19 мая Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.

«Выступлю на саммите Лиги арабских государств. Встречусь с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и проведу другие двусторонние переговоры», — сообщил он.
 

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Владимир Зеленский

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