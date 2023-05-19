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В Британии заявили, что урановые боеприпасы применялись десятки лет

Постпред Британии в ООН Вудворд: мы десятилетиями применяли снаряды с обедненным ураном
Снаряды с обедненным ураном — стандартный компонент вооружения британской армиии, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд. Москва считает это оружием с ядерным компонентом и называет их применение безответственным
Барбара Вудворд
Барбара Вудворд (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Великобритания десятилетиями применяла боеприпасы с обедненным ураном, заявила постпред страны при ООН Барбара Вудворд, выступая на заседании Совбеза безопасности организации.

Так она ответила представителю России при ООН Василию Небензе. Он указал, что Лондону не важна судьба украинцев, так как страна, поставляя соответствующие вооружения Украине, одновременно сняла с себя ответственность за ликвидацию последствий применения таких снарядов для экологии и здоровья людей.

«Представитель России упомянул обедненный уран. Британская армия применяла обедненный уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями. Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу», — сказала Вудворд (цитата по «РИА Новости»).

Природный уран содержит около 0,0054% изотопа U-234, 0,71% U-235 и 99,28% U-238, из которого в основном и состоит обедненный уран. Обедненный уран часто используется для изготовления боеприпасов, а также для оболочек ядерных зарядов. Для примера: США применяли боеприпасы с ураном во время войны против Ирака в 1991 году. Тогда армия США сделала около 14 тыс. танковых выстрелов снарядами, содержавшими обедненный уран.

Боеприпасы с обедненным ураном международные организации не признают химическим оружием, а их применение никак не регулируется.

Великобритания отправила Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном в конце апреля. «Мы отправили на Украину тысячи боеприпасов Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. По соображениям оперативной безопасности мы не будем комментировать показатели использования Украиной предоставленных снарядов», — говорил тогда замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

Хиппи также заявил, что Лондон не отслеживает, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпускают боеприпасы с обедненным ураном, а также не берут на себя обязательства помогать в обезвреживании выпущенных Украиной снарядов этого типа. Еще раньше, в январе, Лондон объявил о поставках Украине 14 танков Challenger 2 и боеприпасов к ним — как раз с обедненным ураном.

Москва, комментируя это решение, заявила, что тем самым Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом. Если это произойдет, то «Россия вынуждена будет реагировать, имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — говорил президент России Владимир Путин.

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В Минобороны России заявили, что припасы такого типа применяют только страны НАТО. В результате удара такого снаряда «происходит образование подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий», — говорил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, при накоплении вредных компонентов в организме они могут приводить к развитию злокачественных опухолей, изменениям во внутренних органах и костной ткани.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о решении Великобритании, заявил, что подобные действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире, и это «плохо кончится» для Лондона. «Если это правда, значит, они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии», — сказал глава МИДа.

Великобритания в ответ заявляла, что боеприпасы с обеденным ураном используются десятилетиями, и что они не имеют никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу. Там также исключили серьезное влияние обедненного урана на здоровье людей или окружающую среду.

Опрошенные РБК эксперты говорили, что снаряды с обедненным ураном обладают высокой токсичностью и канцерогенностью и низким радиационным фоном.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Великобритания Обедненный уран Украина Василий Небензя
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