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Причиной схода поезда в Крыму назвали «вмешательство посторонних лиц»
Крымская железная дорога: поезд с зерном сошел с рельсов из-за вмешательства посторонних
Причиной, по которой грузовой поезд в Крыму сошел с рельсов, стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, говорится в сообщении в телеграм-канале Крымской железной дороги.
«Пострадавших нет. Угрозы экологии нет», — говорится в сообщении.
О том, что в Симферопольском районе Крыма с рельсов сошли вагоны с зерном, ранее сообщил глава региона Сергей Аксенов. Из-за аварии временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь.
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