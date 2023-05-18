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Причиной схода поезда в Крыму назвали «вмешательство посторонних лиц»

Крымская железная дорога: поезд с зерном сошел с рельсов из-за вмешательства посторонних
Фото: tvcrimea24 / Telegram
Фото: tvcrimea24 / Telegram

Причиной, по которой грузовой поезд в Крыму сошел с рельсов, стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, говорится в сообщении в телеграм-канале Крымской железной дороги.

«Пострадавших нет. Угрозы экологии нет», — говорится в сообщении.

О том, что в Симферопольском районе Крыма с рельсов сошли вагоны с зерном, ранее сообщил глава региона Сергей Аксенов. Из-за аварии временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь.

Материал дополняется. 

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