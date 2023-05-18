КЖД: движение поездов на участке железной дороги в Крыму восстановлено после схода вагонов

В Крыму восстановили движение поездов после схода вагонов с рельсов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение поездов на участке железной дороги под Симферополем, где ранее с рельсов сошли несколько вагонов, восстановлено. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба компании «Крымская железная дорога» (КЖД).

«В 21:28 (время совпадает с мск. — РБК) 18 мая 2023 года движение поездов на перегоне Чистенькая — Почтовое участка Симферополь — Севастополь возобновлено. Поезда следуют согласно установленному графику движения», — сказано в сообщении.

Утром 18 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сходе с рельсов нескольких вагонов с зерном в Симферопольском районе. Министр транспорта региона Николай Лукашенко уточнял, что речь идет о восьми вагонах. В результате аварии никто не пострадал.

Сначала причину случившегося не называли, однако позднее председатель парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о подрыве железной дороги «при вмешательстве посторонних лиц».

Константинов также выразил мнение, что за произошедшим стоят украинские власти. «Безусловно, это все проделки украинской террористической команды. Все эти люди, которых они сюда подсылают. Безусловно, это не крымчане», — говорил председатель парламента полуострова.

После аварии движение поездов между Севастополем и Симферополем приостановили. Для пассажиров отмененных электричек организовали перевозки автобусами. Минтранс Крыма пообещал восстановить движение поездов до конца дня. Вечером Аксенов сообщил, что на участке, где вагоны сошли с рельсов, восстановили «техническое движение». Грузовые и пассажирские перевозки, по его словам, должны были полностью возобновить к утру 19 мая.