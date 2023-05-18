Сход грузового поезда с рельсов после подрыва в Крыму. Фоторепортаж
В Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном, движение поездов между Севастополем и Симферополем приостановлено. Причиной схода назвали «вмешательство посторонних лиц», позднее власти заявили о подрыве. Кадры с места — в галерее РБК
В пресс-службе Крымской железной дороги заявили, что сход поезда произошел из-за «вмешательства посторонних лиц». «На месте работают специалисты, направлены восстановительные поезда», — отметили там
Из-за аварии временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь. Пассажирские перевозки в районе организуют автобусами. В министерстве транспорта Крыма пообещали восстановить движение до конца дня
Пострадавших в результате происшествия нет
Ранее Baza и Mash сообщили, что вагоны сошли с рельсов из-за взрыва. По данным Mash, взрыв произошел в районе 7:45 рядом с Бахчисараем, Baza сообщала о взрыве в этом районе, недалеко от села Чистенькое, в 8:20 по местному времени
На месте схода работают заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко и профильные ведомства, сообщил глава республики Сергей Аксенов