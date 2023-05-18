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Политика ,  
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Сход грузового поезда с рельсов после подрыва в Крыму. Фоторепортаж

Появились кадры с места схода грузового поезда в Крыму после подрыва

В Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном, движение поездов между Севастополем и Симферополем приостановлено. Причиной схода назвали «вмешательство посторонних лиц», позднее власти заявили о подрыве. Кадры с места — в галерее РБК
В Симферопольском районе Крыма сошли с рельсов вагоны с зерном. Министр транспорта региона Николай Лукашенко уточнял, что речь идет о восьми вагонах
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Симферопольском районе Крыма сошли с рельсов вагоны с зерном. Министр транспорта региона Николай Лукашенко уточнял, что речь идет о восьми вагонах

В пресс-службе Крымской железной дороги заявили, что сход поезда произошел из-за &laquo;вмешательства посторонних лиц&raquo;. &laquo;На месте работают специалисты, направлены восстановительные поезда&raquo;,&nbsp;&mdash; отметили там
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В пресс-службе Крымской железной дороги заявили, что сход поезда произошел из-за «вмешательства посторонних лиц». «На месте работают специалисты, направлены восстановительные поезда», — отметили там

Из-за аварии временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь&nbsp;&mdash; Севастополь. Пассажирские перевозки в районе организуют автобусами. В министерстве транспорта Крыма пообещали восстановить движение до конца дня
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Из-за аварии временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь. Пассажирские перевозки в районе организуют автобусами. В министерстве транспорта Крыма пообещали восстановить движение до конца дня

Пострадавших в результате происшествия нет
Фото: РИА Новости

Пострадавших в результате происшествия нет

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на железной дороге в Крыму произошел подрыв. &laquo;Подрыв произошел при вмешательстве посторонних лиц, работают силовые структуры, подождем официальной информации&raquo;,&nbsp;&mdash; сообщил он в эфире телеканала &laquo;Россия 24&raquo;
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на железной дороге в Крыму произошел подрыв. «Подрыв произошел при вмешательстве посторонних лиц, работают силовые структуры, подождем официальной информации», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24»

Ранее&nbsp;Baza и Mash сообщили, что вагоны сошли с рельсов из-за взрыва. По данным Mash, взрыв произошел в районе 7:45 рядом с Бахчисараем, Baza сообщала о взрыве в этом районе, недалеко от села Чистенькое, в 8:20 по местному времени
Фото: РИА Новости

Ранее Baza и Mash сообщили, что вагоны сошли с рельсов из-за взрыва. По данным Mash, взрыв произошел в районе 7:45 рядом с Бахчисараем, Baza сообщала о взрыве в этом районе, недалеко от села Чистенькое, в 8:20 по местному времени

На месте схода работают заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко и профильные ведомства, сообщил глава республики Сергей Аксенов
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На месте схода работают заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко и профильные ведомства, сообщил глава республики Сергей Аксенов

Теги
мультимедиа ЧП Крым железная дорога зерно сход с рельсов подрыв
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