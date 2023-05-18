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Власти Крыма заявили о подрыве на железной дороге

Глава парламента Крыма: на железной дороге произошел подрыв при вмешательстве посторонних
Подрыв на путях глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал «проделками украинской террористической команды». В результате произошедшего с рельсов сошли вагоны с зерном, пострадавших нет, сообщали местные власти
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На железной дороге в Крыму произошел подрыв, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Подрыв произошел при вмешательстве посторонних лиц, работают силовые структуры, подождем официальной информации», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Константинов также выразил мнение, что за инцидентом стоят власти Украины. «Безусловно, это все проделки украинской террористической команды. Все эти люди, которых они сюда подсылают. Безусловно, это не крымчане», — отметил он.

Власти Крыма заявили о подрыве на железной дороге
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Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе утром 18 мая, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Пострадавших нет, добавлял он. Министр транспорта региона Николай Лукашенко уточнял, что речь идет о восьми вагонах. Крымская железная дорога заявляла, что это инцидент произошел в результате «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Baza, Mash и 112 сообщали, что произошел взрыв.

После произошедшего движение поездов между Севастополем и Симферополем приостановили. Для пассажиров на организованы автобусные перевозки, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Минтранс региона пообещал восстановить движение поездов до конца дня.

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Крым подрыв железная дорога Владимир Константинов Украина
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