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Небензя заявил о праве России на нейтрализацию угроз со стороны Украины

Небензя: Россия оставляет за собой право на меры для нейтрализации угроз со стороны Киева
На заседании СБ ООН о поставках оружия Киеву Василий Небензя заявил, что Запад использовал Украину в своих интересах и продолжает делать это сейчас, «несмотря на беспрецедентный уровень вовлеченности в конфликт»
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Брайан Смит / РИА Новости)

Россия оставляет за собой право на меры «для нейтрализации угроз в сфере безопасности», которые исходят с территории Украины, заявил постпред при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Российский постпред выступил на заседании СБ ООЕ, посвященном поставкам оружия стран Запада Киеву, которое созвали по инициативе Москвы. Он обвинил западные страны в «планомерном превращении Украины в «анти-Россию». Об этом же неоднократно говорили президент Владимир Путин, глава МИДа Сергей Лавров и другие представители российских властей.

По утверждению Небензи, Украина вела «многолетнюю войну против русскоязычного населения Донбасса», а страны Запада этому не препятствовали и «откровенно саботировали» выполнение минских соглашений. Дипломат убежден, что западные государства использовали Украину в своих интересах, и сейчас не отказываются от этой цели, «несмотря на уже беспрецедентный уровень своей вовлеченности в конфликт».

Россия запросила заседание СБ ООН на следующий день после того как Великобритания объявила о предоставлении Украине нескольких крылатых ракет Storm Shadow, дальность стрельбы которых составляет более 250 км. Вскоре после этого власти Луганска сообщили об ударах по городу этими снарядами. Помимо этого в канцелярии британского премьера Риши Сунака пообещали поставить Киеву «сотни зенитно-ракетных комплексов» и ударные беспилотники дальнего радиуса действия.

В Кремле к передаче Киеву Storm Shadow отнеслись «весьма негативно» и заявили, что такой шаг «потребует адекватного ответа». Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что поставки британского оружия не окажут существенного влияния на ход военных действий. Как заявили в российском МИДе, своим решением Лондон подтвердил «беспрецедентный уровень своей вовлеченности в украинский конфликт».

Теги
Василий Небензя ООН поставки оружия Совет безопасности ООН Запад Украина
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