МИД предупредил об эскалации на Украине из-за поставок британских ракет

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Москва расценивает решение Великобритании передать Украине дальнобойный ракетные системы Storm Shadow как крайне враждебное и ведущее к серьезной эскалации ситуации в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится в специальном заявлении МИД России на эту тему, опубликованном на сайте ведомства.

В документе отмечается, что эти системы не только дальнобойные, но и отличаются «повышенной точностью».

«Расцениваем данное решение как очередной крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения специальной военной операции. Передача дальнобойных высокоточных ракетных систем киевскому режиму наглядно подтверждает беспрецедентный уровень вовлеченности Великобритании в украинский конфликт», — говорится в заявлении.

В МИДе отметили, что Россия оставляет за собой право принять необходимые ответные меры, а ответственность за них ляжет на Лондон.

11 мая 2023 года глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаст Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. «[Ракеты] позволят Украине оттеснить российские войска», — заявил он, выступая в палате общин.



По данным производителя, Storm Shadow имеет дальность полета более 250 км, в то время как поставляемые США ракеты для HIMARS имеют дальность полета всего около 80 км. Украинские власти неоднократно просили США поставить более дальнобойные ракеты для HIMARS, но США отказывались это сделать.



После поставок Украине дальнобойных ракет и снарядов с обедненным ураном «для превращения Новороссии в непригодные для жизни земли» Великобритания сама рискует превратиться в «опустошенную территорию», заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.



По его словам, конфликт между Россией и Украиной не имеет отношения к Великобритании, а Лондон проявляет по отношению к Москве неспровоцированную агрессию. «Хочется верить, что еще не все британцы лишились инстинкта самосохранения, которого, судя по всему, их пытаются лишить правящие англичанами иностранцы», — отметил Мурадов.

