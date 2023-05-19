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Из России в Грузию вылетит первый за четыре года рейс

«Азимут» выполнит первый за четыре года рейс из Москвы в Тбилиси
Запрет на прямое авиасообщение с Грузией действовал в России с июня 2019 года. Теперь авиаперевозки возобновляются, их будут выполнять российская компания «Азимут» и грузинская Georgian Airways
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Из Москвы в Тбилиси 19 мая вылетит первый с 2019 года прямой рейс, его выполнит авиакомпания «Азимут», сообщили РБК ранее в ее пресс-службе.

После отмены властями России запрета прямого авиасообщения несколько российских авиакомпаний направили в Агентство гражданской авиации Грузии запросы на получение разрешений выполнять регулярные полеты в страну. В Тбилиси подчеркивали, что позволят полеты в страну только тех российских авиакомпаний, которые не находятся под санкциями Запада. Пока разрешение получила только авиакомпания «Азимут». Кроме того, полеты в Россию возобновит грузинский авиаперевозчик Georgian Airways.

Минимальная цена на рейсы перевозчика из Москвы в Тбилиси (в одну сторону) в мае начинается от 17 458 руб., в июне — 20 838 руб., указывалось в системе бронирования «Азимута» 16 мая. Цена стыковочного рейса 19 мая с пересадками в Стамбуле или Ереване, по данным агрегаторов «Яндекс Путешествия» и «Авиасейлс», составляет около 16 тыс. руб. («Азимут», «Победа», Pegasus Airlines). Совладелец «Азимута» Павел Удод пояснял в разговоре с РБК, что при формировании цен учитывалась ситуация на рынке, в том числе стоимость рейсов авиакомпании в Ереван.

Президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиалиний в Грузию 10 мая. Указом был признан утратившим силу документ от 21 июня 2019 года № 287 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий». Этот указ вводил временный запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки на территорию Грузии. Это произошло после протестов в Грузии из-за того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов на открытии встречи Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Президент страны Саломе Зурабишвили тогда заявила, что протесты выгодны только для России, назвав ее «врагом и оккупантом».

После снятия Россией запрета на полеты в Грузии также прошли акции против возобновления авиасообщения и отмены Москвой визового режима для грузин. «Это российская провокация, преднамеренная акция, направленная на то, чтобы воспрепятствовать интеграции Грузии в Евросоюз», — заявил член партии «Единое национальное движение» Васил Урушадзе. Зурабишвили также сочла, что упразднение визового режима является провокацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что решение отменить визовый режим носит гуманитарный характер.

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Теги
Компании
Павел Уразов
Грузия Тбилиси полеты авиасообщение «Азимут» Georgian Airways
АВИАКОМПАНИЯ АЗИМУТ
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