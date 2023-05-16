Совладелец «Азимута» рассказал о ценообразовании на билеты в Грузию

Глава совета директоров «Азимута» Павел Удод рассказал, почему авиабилеты в Грузию стоят более ₽15 тыс., какой есть спрос и как компания получала разрешение на полеты. «Азимут» стал первой российской компанией на этом маршруте

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Первый пассажирский рейс российской авиакомпании в Грузию после почти четырехлетнего перерыва в воздушном сообщении между двумя странами состоится в пятницу, 19 мая. Об этом РБК рассказал Павел Удод, совладелец и председатель совета директоров авиакомпании «Азимут».

Рейсы между Москвой (аэропорт Внуково) и Тбилиси на самолетах Superjet будут выполняться на регулярной основе, семь раз в неделю туда-обратно, до конца октября 2023 года. Но в зимнем расписании возможны изменения, например, по времени вылета, не исключает топ-менеджер: «Хотя, думаю, это направление будет стабильным. Так ли это, станет понятно в течение ближайших двух месяцев».

Согласно ноте МИД России, «Азимут» — назначенный перевозчик на линии Москва — Тбилиси, сказал Удод. Грузинские власти также предоставили все необходимые разрешения на выполнение программы полетов, а аэропорт Тбилиси — слоты, все необходимые договоры на наземное обслуживание самолетов заключены, подчеркнул топ-менеджер.

Сколько стоят билеты

Сейчас минимальная цена на рейсы перевозчика из Москвы в Тбилиси (в одну сторону) в мае начинается от 17 458 руб., в июне — 20 838 руб., указано в системе бронирования «Азимута». «Стоимость определяется рынком. Это средняя цена билета, который пассажир приобретает [на рейсы из Москвы] в Грузию через Ереван. Мы ее не повышали, так как на первые рейсы [в Тбилиси] надо привлечь пассажиров», — говорит Удод.

По его словам, при формировании цены на билеты в Тбилиси специалисты перевозчика также учитывали стоимость билетов на рейсы «Азимута» из Москвы в Ереван (два ежедневных рейса из Внуково). «Там ценник в пределах 15–20 тыс. руб. Это оправданная цена [для окупаемости рейса]. Пока ничего сверхъестественного [с ценами на Тбилиси] не делали. Дальше посмотрим — будем реагировать на рынок», — сказал Удод.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновит полеты в Россию с 20 мая. Она также планирует летать по маршруту Тбилиси — Москва и обратно семь раз в неделю, сообщило во вторник, 16 мая, Агентство гражданской авиации Грузии. На сайте компании пока не указана стоимость билетов.

Какой спрос

Продажи билетов на рейсы в Тбилиси «идут хорошо, активно, но ажиотажа нет», говорит Удод. Средний процент занятости пассажирских кресел на рейсах «Азимута» в Грузии будет достигать 90%, ожидает он. В парке авиакомпании 19 самолетов Superjet вместимостью 100–103 пассажира, то есть еженедельно «Азимут» готовится перевозить между Москвой и Тбилиси примерно 1,3 тыс. человек.

По данным на утро вторника, 16 мая, «Азимут» продал на первый рейс в Тбилиси около 40 билетов, из Тбилиси — примерно 30, говорит Удод.

Как будут обслуживаться самолеты

Перед выдачей слотов (временной интервал для совершения взлета или посадки) «Азимут» предоставил аэропорту Тбилиси документы по договорам на наземное обслуживание и заправку воздушных судов топливом. При этом техническое обслуживание Superjet в аэропорту Тбилиси будет проходить по форме Transit Check (самая простая форма сервисного обслуживания), которую выполняют пилоты. «В случае необходимости [более трудоемкой формы] будем самолет обслуживать сами», — сказал Удод.

Так, в Ереване и Стамбуле, куда «Азимут» выполняет ежедневно несколько рейсов, у компании есть собственные станции техобслуживания. При выполнении рейсов в Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан на борту самолета находится инженер. «На первом этапе так же будет и на рейсах в Грузию. Это нормальная отработанная практика, которая себя оправдывает», — пояснил Удод.

Какие перспективы

Кроме рейсов Москва — Тбилиси «Азимут» заинтересован в выполнении полетов в грузинские города Батуми и Кутаиси, в том числе из российских регионов. «Сейчас это обсуждается, но надо понять, каким будет количество назначений и разрешений — определяющую роль здесь играют регулятор Минтранс и грузинская сторона. <…> Консультации ведутся», — говорит глава совета директоров компании.

Однако у Грузии есть требование, что должен быть паритет по частотам: если российские авиакомпании будут выполнять, например, 20 рейсов в неделю, то и грузинские — столько же. «Но грузинские компании не насколько масштабны, как российские, по количеству самолетов. К тому же они летают в Европу, и поставить весь флот только на Россию — вряд ли у них одномоментно есть такая возможность. Поэтому какие-то сдерживающие факторы будут влиять на количество частот и направлений [в Грузию]», — пояснил он.

В сообщении Минтранса от 10 мая указано, что российские авиакомпании будут летать только между столицами двух стран семь раз в неделю. РБК направил запрос в пресс-службу этого ведомства.

Какой была процедура допуска на рынок Грузии

Анализ документации «Азимута» грузинскими властями не отличался от процедур, которые перевозчик прошел перед началом рейсов в другие страны, утверждает Удод. Грузинский регулятор работает по европейским стандартам, поэтому если у авиакомпании есть сертификат о прохождении аудита эксплуатационной безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), это «резко упрощает все контрольные процедуры», отметил топ-менеджер. Пресс-служба «Азимута» сообщала о получении такого сертификата в феврале 2022 года.

«Предполагаю, что дальше будет интенсивная программа проверок SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft — оценка безопасности иностранных воздушных судов в аэропортах. — РБК). <…> «Азимут» для Грузии — новый перевозчик, поэтому, конечно, они будут интересоваться [самолетами], но это стандартно везде. Мы и сейчас успешно проходим жесткие проверки, в том числе в Израиле. Поэтому у нас никакого беспокойства [при полетах в Грузию] нет. Мы соблюдаем стандарты IATA, а наш флот — самый молодой в стране», — отметил Удод.