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Песков назвал гуманитарным решение отменить визы и вернуть рейсы в Грузию

Песков о возобновлении полетов в Грузию и отмене виз: это решение гуманитарного характера
Путин подписал указ об отмене визового режима с Грузией и возобновлении прямого авиасообщения 10 мая. По словам Пескова, из Тбилиси на это была разная реакция, но «речь идет о решении гуманитарного характера»
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Возобновление прямых рейсов в Грузию и отмена виз — решение гуманитарного характера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Там разная была реакция вчера из Тбилиси. Была и негативная, была и сдержанная. Но в данном случае, конечно, речь идет о решении гуманитарного характера», — сказал он.

Указы о снятии запрета на полеты в Грузию и отмене визового режима с этой страной президент Владимир Путин подписал накануне.

Безвизовый режим между Россией и Грузией был отменен после конфликта 2008 года. В 2012 году Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян. По действующим правилам гражданин России может находиться на территории страны 365 дней.

Прямое авиасообщение с Грузией Россия приостановила в июне 2019 года. Этому предшествовали протесты в Тбилиси, которые начались после скандала с депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Гавриловым, который во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая выполняет в стране в основном представительские функции, раскритиковала решения Москвы. «Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию», — заявила политик. Такой же позиции придерживаются члены партии «Единое национальное движение» — там убеждены, что «преднамеренная акция» России направлена на то, чтобы воспрепятствовать интеграции Грузии в ЕС.

В свою очередь председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал слова Зурабишвили абсурдом, а замминистра экономики Мариам Квривишвили выразила уверенность, что восстановление рейсов не повлияет на отношения с Евросоюзом. Она пообещала, что власти будут пускать в страну самолеты только тех перевозчиков, которые не находятся под западными санкциями.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Грузия Дмитрий Песков
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