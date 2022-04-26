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Военная операция на Украине ,  
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Патрушев допустил распад Украины «на несколько государств»

По словам секретаря Совбеза, это может пройти из-за политики Запада и действий Киева
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)

Украина может распасться на несколько государств по итогам политики Запада и «подконтрольного ему киевского режима», заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев «Российской газете».

«В попытке подавления России американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить по сути единый народ», — сказал Патрушев.

По его словам, США задолго до событий 2014 года внушали украинцам ненависть ко всему русскому. «Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов», — заявил секретарь Совбеза.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Российские власти неоднократно говорили, что власти Украины выполняют указания «из-за океана». Так, официальный представитель МИДа Мария Захарова в конце февраля заявила, что власти Украины — это «марионетки, которые себя провозгласили правителями этой земли». По ее мнению, они лишены какого-либо суверенитета.

Захарова также отмечала, что Киев потерял шанс на существование «Украины в собственных границах, Украины суверенной, Украины независимой».

С 24 февраля Россия проводит на Украине военную операцию по защите населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. При этом в Москве отмечали, что свержение украинской власти и разрушение ее государственности не входит в задачи спецоперации.

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