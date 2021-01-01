В Приднестровье назвали вывод российских войск «искусственной проблемой»

Вадим Красносельский (Фото: president.gospmr.org)

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский назвал искусственной проблему вывода российских миротворцев с территории Приднестровья. Об этом Красносельский заявил в интервью «Парламентской газете».

«Вместо того чтобы последовательно решать вопросы из международной поддержанной переговорной повестки социально-гуманитарной направленности, молдавская сторона в очередной, наверное, уже в сотый раз поднимает искусственную проблему «вывода войск», — сказал он.

Также Красносельский отметил, что российские войска находятся в Приднестровье на легитимной основе. Он напомнил о прошедшем 26 марта 1995 года референдуме, когда более 90% проголосовавших высказались за сохранение российского военного присутствия в регионе.

Ранее избранный президент Молдавии Мария Санду заявила о намерении найти формат решения конфликта в Приднестровье. По ее словам, для этого необходимо полностью вывести российских миротворцев из региона.