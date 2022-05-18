Премьер заявила о планах Молдавии сохранить нейтралитет

Наталья Гаврилица заявила, что нейтралитет Молдавии прописан в ее Конституции, кроме того, его поддерживают граждане. Так она ответила на замечание о том, что Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета и подали заявки в НАТО

Наталья Гаврилица (Фото: Olivier Douliery / AP)

Молдавия планирует сохранить свою нейтральную позицию, этого хочет население страны, заявила премьер-министр Наталья Гаврилица в интервью газете Corriere della Sera.

Журналистка издания сделала ремарку о том, что Швеция и Финляндия приняли решение вступить в НАТО, отказавшись от нейтралитета, и указала на то, что Молдавия также сохраняет нейтральную позицию.

«Да, и мы хотим оставаться такими. Нейтралитет Молдавии закреплен в Конституции и пользуется широкой поддержкой населения», — прокомментировала премьер-министр.

В ответ на замечание о том, что Кишинев, тем не менее, стремится в ЕС (Молдавия подала заявку на членство в союзе 3 марта), Гаврилица отметила, что этот шаг имеет для страны «символическое, но очень важное значение». «Мы понимаем, что это будет долгий путь, но мы много работаем, например, над реформой правосудия. Наши граждане хотят жить в свободной, демократической и процветающей стране», — добавила премьер.

Комментируя военные действия на Украине, Гаврилица отметила, что в Кишиневе знают о риске эскалации ситуации в непосредственной близости от границ или на территории Молдавии, но пока считают это «отдаленной опасностью». Молдавия на севере, востоке и юге граничит с украинскими Черновицкой, Винницкой, Одесской областями.

В начале марта Гаврилица уже говорила, что Молдавия не планирует становиться членом НАТО, указывая на записанный в Конституции принцип нейтральности государства.

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В свою очередь бывший президент республики Игорь Додон заявлял, что Кишинев должен извлечь урок из того, что происходит на Украине. По его мнению, Молдавия должна путем диалога найти «формулу территориальной реинтеграции» на основе нейтралитета.

Додон считает, что парламенту республики следует принять закон «О постоянном нейтралитете Республики Молдова». Этот законопроект внесли депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов.