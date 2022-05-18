Премьер заявила о планах Молдавии сохранить нейтралитет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 17 мая, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 17 мая, 16:00
Минобороны показало видео уничтожения гаубиц США на Украине Политика, 13:43
Без зарубежных инвестиций: как теперь запускать стартапы в России Pro, 13:39
Здоровое питание: как бороться с избыточным весом по-новому Партнерский проект, 13:36
Россия вышлет более 30 сотрудников дипмиссий Франции Политика, 13:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:33
Песков отказался связать сдачу военных на «Азовстали» и мирные переговоры Политика, 13:25
За два дня на финал Кубка России продали более 50 тыс. билетов Спорт, 13:17
Как понять, что вы не переплачиваете своим сотрудникам Pro, 13:16
Отец Черышева назвал «бредом» сообщения о прощальном ужине в «Валенсии» Спорт, 13:14
Внезапная остановка сердца: как геолокация поможет выжить пострадавшему Партнерский проект, 13:13
Российская «дочка» Google начала процесс банкротства Бизнес, 13:11
Reuters узнал о подорожании SpaceX до рекорда для стартапов США Инвестиции, 13:03
В Европе в апреле продали 63 автомобиля Lada Авто, 13:02
Как экономить на грузовых шинах владельцу транспортной компании РБК и Cordiant Professional, 13:01
Политика ,  
0 

Премьер заявила о планах Молдавии сохранить нейтралитет

Наталья Гаврилица заявила, что нейтралитет Молдавии прописан в ее Конституции, кроме того, его поддерживают граждане. Так она ответила на замечание о том, что Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета и подали заявки в НАТО
Наталья Гаврилица
Наталья Гаврилица (Фото: Olivier Douliery / AP)

Молдавия планирует сохранить свою нейтральную позицию, этого хочет население страны, заявила премьер-министр Наталья Гаврилица в интервью газете Corriere della Sera.

Журналистка издания сделала ремарку о том, что Швеция и Финляндия приняли решение вступить в НАТО, отказавшись от нейтралитета, и указала на то, что Молдавия также сохраняет нейтральную позицию.

«Да, и мы хотим оставаться такими. Нейтралитет Молдавии закреплен в Конституции и пользуется широкой поддержкой населения», — прокомментировала премьер-министр.

В ответ на замечание о том, что Кишинев, тем не менее, стремится в ЕС (Молдавия подала заявку на членство в союзе 3 марта), Гаврилица отметила, что этот шаг имеет для страны «символическое, но очень важное значение». «Мы понимаем, что это будет долгий путь, но мы много работаем, например, над реформой правосудия. Наши граждане хотят жить в свободной, демократической и процветающей стране», — добавила премьер.

Лавров заявил о попытке втянуть Молдавию в НАТО
Политика

Комментируя военные действия на Украине, Гаврилица отметила, что в Кишиневе знают о риске эскалации ситуации в непосредственной близости от границ или на территории Молдавии, но пока считают это «отдаленной опасностью». Молдавия на севере, востоке и юге граничит с украинскими Черновицкой, Винницкой, Одесской областями.

В начале марта Гаврилица уже говорила, что Молдавия не планирует становиться членом НАТО, указывая на записанный в Конституции принцип нейтральности государства.

Читайте на РБК Pro
Pro
Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью
Кейсы
Pro
Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно
Инструкции
Pro
Что поменять в договоре, даже если санкции вас не коснулись
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Что-то новое: как перевести работника в другую компанию на время простоя
Статьи
Pro
Фото: Gleren Meneghin / Unsplash Свой — чужой: кого из кандидатов и когда брать на работу
Статьи
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года
Статьи
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Статьи

В свою очередь бывший президент республики Игорь Додон заявлял, что Кишинев должен извлечь урок из того, что происходит на Украине. По его мнению, Молдавия должна путем диалога найти «формулу территориальной реинтеграции» на основе нейтралитета.

Додон считает, что парламенту республики следует принять закон «О постоянном нейтралитете Республики Молдова». Этот законопроект внесли депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Молдавия НАТО
Материалы по теме
Sabah узнала о десяти требованиях Турции к Швеции и Финляндии по НАТО
Политика
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО
Политика
WP узнала о разногласиях в НАТО в связи с присутствием в Восточной Европе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter