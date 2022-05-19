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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин заявил о выходе более половины украинских военных с «Азовстали»

Накануне в российском Минобороны заявили, что всего с территории завода вывезли 959 военных. До этого, по оценкам Украины и ДНР, на «Азовстали» оставалось около тысячи человек
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли больше половины заблокированных там украинских военных, заявил в эфире канала «Соловьев.Live» глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Больше половины уже вышло, больше половины, точно абсолютно, уже сложили оружие и вышли с белым флагом», — утверждает он (цитата по «РИА Новости»).

Российское Минобороны накануне заявило, что всего с 16 мая с территории завода вывезли 959 человек: по данным ведомства, 80 ранены, из них 51 военного поместили в больницу Новоазовска в ДНР.

10 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что на тот момент на «Азовстали» было более тысячи украинских военных. «Есть те, кто получил серьезные травмы и нуждается в срочной эвакуации», — подчеркивала она в интервью AFP. Похожую оценку приводил Пушилин — около 1,2 тыс. военнослужащих ВСУ.

Зеленский заявил, что военные с «Азовстали» нужны Украине живыми
Политика
Фото:Laurent Van Der Stockt / Getty Images

Украинская сторона называла численность вывезенных с «Азовстали» военных 16 мая: по данным Генштаба ВСУ, 53 тяжелораненых привезли в Новоазовск, где им предоставят медицинскую помощь. Еще 211 украинских военнослужащих через гуманитарный коридор доставили в Еленовку, которая также находится под контролем ДНР. Ведомство выразило уверенность в том, что военных обменяют.

Российская Госдума при этом обсуждает вопрос запрета обмена «нацистских преступников», чтобы они могли предстать перед судом (власти России неоднократно называли батальон «Азов» неонацистским объединением; его символика внесена Минюстом в список экстремистских материалов, а Верховный суд намерен рассмотреть вопрос о признании батальона террористическим).

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о том, считает ли Москва вывезенных с «Азовстали» военнопленными. «Единственное, что я хочу напомнить, заявление [президента Владимира] Путина о том, что к ним будут относиться в соответствии с международными законами», — сказал он. Украинский президент Владимир Зеленский подчеркивал: «Мы надеемся, что сможем спасти жизни наших ребят. <...> Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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