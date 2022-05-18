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Минобороны сообщило о почти 700 сдавшихся на «Азовстали» за сутки

Всего в плен сдались почти 1000 военных, заблокированных на заводе, из них 80 были ранены. Эвакуация военных с «Азовстали» продолжается третий день
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

За последние сутки с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 694 военных из числа подконтрольных Киеву сил, сообщило Минобороны.

Всего с 16 мая в плен сдались 959 человек из тех, кого российские военные и силы ДНР заблокировали на территории комбината.

В числе сдавшихся за последние сутки были 29 раненых, всего с завода эвакуировали 80 раненых, из них 51 человека поместили в больницу Новоазовска в ДНР.

О взятии Мариуполя глава российского Минобороны доложил президенту 21 апреля. Тогда же Владимир Путин поручил полностью блокировать территорию «Азовстали», на которой находилась часть подконтрольных Киеву сил.

Минобороны показало кадры сдачи в плен украинских военных с «Азовстали»
Политика

Украинская сторона утверждала, что кроме военных ВСУ, на заводе заблокированы мирные жители, раненые и члены батальона «Азов» (признан экстремистским в России и запрещен). Президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев прекратит мирные переговоры с Москвой, если оставшиеся на заводе люди будут уничтожены.

После блокировки комбината активизировались переговоры об эвакуации мирных жителей и выводе военных, в том числе с участием ООН и Международного комитета Красного Креста.

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Эвакуация гражданских проходила с 5 по 7 мая. По сообщениям ДНР, к полудню 7 мая «Азовсталь» покинули 176 мирных жителей.

Еще через полторы недели с территории комбината вышла группа военных-переговорщиков с белыми флагами. Они обсудили маршруты эвакуации раненых, которая началась 16 мая.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Азовсталь Мариуполь пленные Украина Минобороны операция России на Украине
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