Минобороны сообщило о почти 700 сдавшихся на «Азовстали» за сутки
За последние сутки с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 694 военных из числа подконтрольных Киеву сил, сообщило Минобороны.
Всего с 16 мая в плен сдались 959 человек из тех, кого российские военные и силы ДНР заблокировали на территории комбината.
В числе сдавшихся за последние сутки были 29 раненых, всего с завода эвакуировали 80 раненых, из них 51 человека поместили в больницу Новоазовска в ДНР.
О взятии Мариуполя глава российского Минобороны доложил президенту 21 апреля. Тогда же Владимир Путин поручил полностью блокировать территорию «Азовстали», на которой находилась часть подконтрольных Киеву сил.
Украинская сторона утверждала, что кроме военных ВСУ, на заводе заблокированы мирные жители, раненые и члены батальона «Азов» (признан экстремистским в России и запрещен). Президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев прекратит мирные переговоры с Москвой, если оставшиеся на заводе люди будут уничтожены.
После блокировки комбината активизировались переговоры об эвакуации мирных жителей и выводе военных, в том числе с участием ООН и Международного комитета Красного Креста.
Эвакуация гражданских проходила с 5 по 7 мая. По сообщениям ДНР, к полудню 7 мая «Азовсталь» покинули 176 мирных жителей.
Еще через полторы недели с территории комбината вышла группа военных-переговорщиков с белыми флагами. Они обсудили маршруты эвакуации раненых, которая началась 16 мая.