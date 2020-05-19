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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ одобрила расследование действий по борьбе с пандемией COVID-19

Ассамблея ВОЗ утвердила резолюцию об изучении международной реакции на распространение коронавируса. На проведении независимого расследования действий Китая настаивали Австралия и США, позитивно оценившие принятый документ
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

ВОЗ научится на ошибках

Страны — участницы Всемирной ассамблеи здравоохранения (руководящий орган Всемирной организации здравоохранения — ВОЗ) во вторник, 19 мая, единогласно одобрили резолюцию, призывающую проанализировать действия международного сообщества в ответ на пандемию коронавируса COVID-19 (трансляция сессии ассамблеи велась на сайте организации). Текст резолюции содержит призыв «как можно скорее и при взаимодействии со странами-участницами начать поэтапный процесс беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценки опыта, который международное сообщество извлекло при борьбе с COVID-19», и извлечь соответствующие уроки. Такое исследование в том числе затронет оценку качества действий институтов ВОЗ при пандемии. О выяснении роли Китая в пандемии COVID-19 в документе не упомянуто.

В апреле Австралия выступила с призывом провести тщательное расследование происхождения COVID-19 и роли правительства КНР в этом контексте. Глава МИД Австралии Марис Пейн заявила, что такое расследование должно осуществляться в максимально прозрачных условиях и что оно не должно проводиться под эгидой ООН. Она также призвала Китай к сотрудничеству с международным сообществом, чтобы выявить достоверные причины происхождения заболевания и его стремительного распространения. Во вторник Австралия выразила поддержку резолюции о проведении расследования, несмотря на то что оно будет проведено ВОЗ. В ответ на призывы Канберры в Пекине подчеркнули, что действовали прозрачно. Однако в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин одобрил призыв извлечь уроки из действий международного сообщества и ВОЗ в условиях пандемии.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 мая
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В Австралии считают поддержку резолюции победой. «Мы приветствуем тот факт, что ассамблея Всемирной организации здравоохранения продемонстрировала уверенную поддержку независимого расследования в отношении COVID-19 и его происхождения [...], как на этом настаивало австралийское правительство», — объявил министр торговли Саймон Бирмингем. Посольство Китая назвало комментарии Канберры шуткой. В дипмиссии указали, что текст резолюции существенно отличается от предложений Австралии о проведении независимого расследования.

Ультиматум США

Штаты резолюцию также поддержали, хотя в понедельник президент Дональд Трамп предъявил ВОЗ ультиматум: если там не проявят готовность к внутренним реформам и не продемонстрируют независимость от Китая, Вашингтон выйдет из организации и окончательно откажется от ее финансирования. «Мой долг как президента США информировать о том, что, если Всемирная организация здравоохранения не возьмет на себя обязательства по существенным улучшениям в течение следующих 30 дней, я сделаю свое временное решение о замораживании финансирования ВОЗ постоянным», — написал Трамп на имя гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

В середине марта власти США обвинили Китай в преуменьшении масштабов эпидемии COVID-19 и опасности этого заболевания. В начале апреля агентство Bloomberg сообщило, что американская разведка представила Трампу доклад, где утверждалось, что Китай занижает число заболевших и жертв инфекции. 15 апреля Трамп распорядился приостановить взносы в бюджет ВОЗ, пояснив, что организация «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность». По мнению Трампа, действия организации способствовали распространению китайской «дезинформации» о COVID-19, что, вероятнее всего, привело к более масштабной вспышке, чем могло бы быть. США являлись крупнейшими донорами ВОЗ и вносили туда $500 млн ежегодно.

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Источник: JHU
Данные по миру i

В России считают обвинения США необоснованными. В интервью РБК глава МИДа Сергей Лавров назвал бездоказательными гипотезы, что Китай или ВОЗ могли скрывать информацию о пандемии. Как напомнил глава МИДа, Китай еще в конце декабря информировал мировое сообщество о начале эпидемии коронавируса, а в январе этот вопрос обсуждался специалистами. «В начале февраля специалисты Всемирной организации здравоохранения посетили Ухань, среди них, кстати, был и российский специалист. Так что говорить, что китайцы закрывались от ВОЗ или что ВОЗ не была в курсе или была в курсе, но утаивала какую-то информацию, по меньшей мере некорректно», — отмечал он. Замглавы МИДа Сергей Рябков призывал Вашингтон перестать «навязывать всему мировому сообществу антикитайский дискурс». «Никаких оснований упрекать Китай в том, что что-то было предпринято несвоевременно, неправильно, неадекватно в течение всего периода борьбы с вирусом COVID-19, нет», — выразил уверенность дипломат.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Всемирная организация здравоохранения, пандемия, Китай, COVID-19
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