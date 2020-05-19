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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп потребовал от ВОЗ доказать независимость от Китая

Президент пригрозил лишить организацию финансирования США, если в течение 30 дней она не докажет свою независимость от КНР и не проведет внутренние реформы
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп потребовал от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) внести изменения в свою работу и доказать независимость от Китая в течение 30 дней. Если организация не выполнит требования, Вашингтон окончательно прекратит финансирование ВОЗ. Об этом говорится в письме Трампа главе ВОЗ Тедросу Гебрейесусу, копию которого президент опубликовал на своей странице в Twitter.

Помимо прекращения финансирования, США также отзовут свое членство в организации, говорится в письме. «Я не могу позволить долларам американских налогоплательщиков продолжать финансировать организацию, которая в своем нынешнем состоянии настолько очевидно не представляет интересы Америки», — написал Трамп.

В документе говорится, что ВОЗ предпринимала неверные шаги в рамках борьбы с пандемией коронавируса, в том числе из-за своей зависимости от Китая, что привело к масштабному распространению инфекции.

В частности, указал президент в письме, ВОЗ последовательно игнорировала достоверные сообщения о вирусе в Ухане в декабре 2019 года или даже раньше и не исследовала информацию, которая шла вразрез с официальной позицией Китая.

Трамп назвал ВОЗ марионеткой Китая
Политика

Помимо этого, Трамп заявил, что ВОЗ неоднократно допускала грубые неточности в своих заявлениях или даже утверждала неправду. В частности, 14 января ВОЗ подтвердила сообщение Китая о том, что вирус не может передаваться от человека к человеку, тогда как сообщения из Уханя это опровергали. Также Трамп написал, что 21 января, предположительно, лидер КНР Си Цзиньпин оказывал давление на ВОЗ для того, чтобы она не объявляла происходящее чрезвычайной ситуацией. Через неделю многочисленные доказательства обратного все-таки заставили ВОЗ сделать соответствующее заявление, подчеркнул президент.

При этом организация неоднократно отмечала «прозрачность» действий Китай, «хотя они делали все, что угодно, но не были прозрачными», писал Трамп. Он также упрекнул ВОЗ в том, что она не призвала публично КНР провести расследование обстоятельств возникновения пандемии.

Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ
Политика
Дональд Трамп

В середине апреля Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ, так как организация «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность». Президент заявлял, что действия организации способствовали дезинформации Китая о коронавирусе. По его словам, объем финансирования США значительно превосходит китайские объемы — $400-$500 млн против $40 млн.

Он также отмечал необходимость реформирования ВОЗ и сообщал, что этот вопрос США обсуждают с самой организацией.

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Источник: JHU
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, ВОЗ, Дональд Трамп
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