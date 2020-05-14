МИД предостерег США от «антикитайского дискурса»

Замглавы МИДа Сергей Рябков обвинил США в попытках навязать мировому сообществу антикитайскую риторику и заявил, что Москва считает действия Китая во время пандемии адекватными

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Замглавы МИДа России Сергей Рябков заявил об обеспокоенности в связи с обострением критики США в адрес Китая и призвал Вашингтон перестать «навязывать всему мировому сообществу антикитайский дискурс». «Никаких оснований упрекать Китай в том, что что-то было предпринято несвоевременно, неправильно, неадекватно в течение всего периода борьбы с вирусом COVID-19, нет», — сказал дипломат, выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» (прямая трансляция велась на сайте организации).

«Мы призывали американские власти более ответственно подойти к проблематике финансирования Всемирной организации здравоохранения и не устраивать и на этой площадке тоже некое сведение некоторых геополитических счетов. К сожалению, мы видим противоположный тренд», — добавил Рябков. По его словам, мировое сообщество сможет преодолеть пандемию вируса, только работая вместе, а поэтому должно сконцентрироваться на координации мер по сдерживанию вируса и восстановлению глобальной экономики.

При этом Рябков призвал не преувеличивать значение противостояния Китая и США для формирования будущего мирового порядка. «У нас нет уверенности в том, что стоит так сильно выпячивать ситуацию с противостоянием Китай-США. На наш взгляд, в объективной картине мира вырисовывается не новая биполярность, а комплексная полицентричность, где уже действуют и будут действовать множество субъектов и факторов», — заявил он. Так замглавы МИДа оценил тезис экспертов «Валдая», отметивших, что противостояние Вашингтона и Пекина на фоне пандемии коронавируса COVID-19 ускоряет движение к новой биполярности, где главными игроками на мировой арене станут Китай и США.