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МИД предостерег США от «антикитайского дискурса»

Замглавы МИДа Сергей Рябков обвинил США в попытках навязать мировому сообществу антикитайскую риторику и заявил, что Москва считает действия Китая во время пандемии адекватными
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Замглавы МИДа России Сергей Рябков заявил об обеспокоенности в связи с обострением критики США в адрес Китая и призвал Вашингтон перестать «навязывать всему мировому сообществу антикитайский дискурс». «Никаких оснований упрекать Китай в том, что что-то было предпринято несвоевременно, неправильно, неадекватно в течение всего периода борьбы с вирусом COVID-19, нет», — сказал дипломат, выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» (прямая трансляция велась на сайте организации).

«Мы призывали американские власти более ответственно подойти к проблематике финансирования Всемирной организации здравоохранения и не устраивать и на этой площадке тоже некое сведение некоторых геополитических счетов. К сожалению, мы видим противоположный тренд», — добавил Рябков. По его словам, мировое сообщество сможет преодолеть пандемию вируса, только работая вместе, а поэтому должно сконцентрироваться на координации мер по сдерживанию вируса и восстановлению глобальной экономики.

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Эрик Шмитт <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 20px; top: 73px; width: 602.766px; height: 43px;"></div> <div aria-describedby="bubble-2" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -82px; top: 126px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-2"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 301.5px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

При этом Рябков призвал не преувеличивать значение противостояния Китая и США для формирования будущего мирового порядка. «У нас нет уверенности в том, что стоит так сильно выпячивать ситуацию с противостоянием Китай-США. На наш взгляд, в объективной картине мира вырисовывается не новая биполярность, а комплексная полицентричность, где уже действуют и будут действовать множество субъектов и факторов», — заявил он. Так замглавы МИДа оценил тезис экспертов «Валдая», отметивших, что противостояние Вашингтона и Пекина на фоне пандемии коронавируса COVID-19 ускоряет движение к новой биполярности, где главными игроками на мировой арене станут Китай и США.

Конфликт США и Китая

В середине марта власти США обвинили Китай в сокрытии масштабов эпидемии COVID-19 и летальности коронавируса. В начале апреля агентство Bloomberg сообщало, что американская разведка представила президенту Дональду Трампу доклад, в котором утверждалось, что Китай преуменьшает масштабы эпидемии. 15 апреля Трамп распорядился приостановить взносы в бюджет ВОЗ, объяснив это решение тем, что организация «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность». По мнению Трампа, действия организации способствовали «дезинформации» Китая о коронавирусе COVID-19, что, вероятнее всего, привело к более масштабной вспышке, чем могло бы быть в противном случае. США являлись крупнейшими донорами ВОЗ и вносили туда $500 млн ежегодно. В конгресс США также были внесены законопроекты, предполагающие введение санкций против Китая за предполагаемые попытки сокрытия информации о вирусе.

Сергей Рябков раскритиковал обвинения Запада в адрес России за приписываемую ей причастность к дезинформации и «каким-то гибридным операциям». «Не может не удивлять, как перед лицом общей беды некоторые государства вместо изыскивания совместных решений занимаются поиском «виновных» <...> и внешних врагов», — посетовал дипломат. «Очередным проявлением русофобии, синофобии, в последнее время активно культивируемых в некоторых западных государствах, стала попытка преподнести оказываемую Россией и Китайской Народной Республикой медицинскую помощь как желание использовать гуманитарное содействие в целях укрепления геополитического влияния», — добавил Рябков.

Ранее Евросоюз обвинил Россию в причастности к распространению фейковой информации. «Европейская внешнеполитическая служба ведет интенсивную работу по выявлению сюжетов и актеров, ведущих кампании по дезинформации против ЕС. Наш последний специальный доклад рисует сложную картину, в которой выявляет усилия по дезинформации со стороны различных иностранных агентов, включая Россию и Китай, но также правительство Ирана и даже сирийский режим», — утверждал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель. Ранее Боррель также называл оказание Москвой и Пекином гуманитарной помощи другим странам попыткой укрепить дипломатический престиж.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россия - США, Россия - Китай
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