Кремль призвал не надеяться на осознание Западом бесполезности санкций
В Кремле не считают, что улучшение прогноза Международного валютного фонда по перспективам российской экономики свидетельствует об изменении позиции Запада по поводу санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге.
Так Песков ответил на вопрос о связи положительного прогноза МВФ и возможного осознания западными странами бесполезности антироссийских санкций.
«Я не делал бы таких далекоидущих выводов. Дело в том, что динамика российской экономики действительно сейчас развивается в позитивных значениях. МВФ это фиксирует», — заявил Песков.
В Кремле надеются, что положительная динамика роста российской экономики сохранится, подчеркнул он.
16 апреля МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП. В фонде ожидают, что увеличение этого показателя в 2024 году составит 3,2%. В начале года в организации ожидали рост экономики России на 2,6%.
Российская экономика будет расти в 2024 году в одном темпе с мировой, заявили в фонде. Организация также отметила рост, несмотря на санкции, экспорта российской нефти. Однако в 2025 году, по данным МВФ, рост экономики России замедлится до 1,8%.
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