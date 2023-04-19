Украинский посол сказал, что Россия «многого добилась» в военной операции

Дипломат назвал сухопутный коридор через ДНР и Запорожскую область в Крым успехом России, сохранение которого может устроить Москву в случае переговоров. Кремль требовал для начала диалога признать свой суверенитет над Донбассом

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Россия в ходе военной операции на Украине достигла значимых успехов, главным из которых стал сухопутный коридор в Крым, это позволяет Москве предлагать начать переговоры, заявил в интервью Newsweek украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

«Можно утверждать, что они многого добились», — сказал Пристайко.

Дипломат также назвал «очень нездоровым» большое число надежд, которые возлагаются на наступление украинской армии. Он предупредил: что-то может пойти не так или окажется недостаточно успешным, по мнению общественности, после чего от Киева будут требовать сесть за стол переговоров с Москвой и прийти к какому-нибудь соглашению.

«Переговоры будут означать, что Украине придется искать «низко висящие плоды». Не надо быть гением, чтобы понять, что от нас будут требовать: хотя бы Крым», — предположил Пристайко.

Посол указал, что Киеву удалось сохранить государство: «Ориентированным на Запад, демократическим. Мы не идеальны, это всем известно». Кроме того, продолжил он, сейчас менее сложно, чем прежде, вести переговоры о вступлении в НАТО и Евросоюз.

После начала полномасштабных боев Путин не раз обращался к властям Украины с предложением переговоров. Российский МИД уточнял, что переговоры должны будут начаты «с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент». Кремль исключал возможность диалога без признания Украиной суверенитета России над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Москва намерена «подождать созревания необходимых условий» для старта переговоров на этих условиях.

Украина соглашается на переговоры только при условии вывода российских войск. В Киеве допускали, что переговорный процесс по Крыму может начаться, «если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе» с полуостровом.