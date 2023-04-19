FT узнала о просьбе Украины срочно поставить Киеву зенитные ракеты

Украина попросит немедленно передать ей средства ПВО, газета связывает это с истощением запасов ВСУ и планами на наступление. В слитых документах говорилось, к концу мая Киев почти утратит возможность защищать войска на передовой

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На встрече контактной группы по обороне Украины представители Киева попросят западных партнеров срочно передать ракеты для зенитно-ракетных комплексов, пишет Financial Times со ссылкой на три источника. Встреча запланирована на пятницу, 21 апреля.

Власти Украины все чаще поднимают тему противовоздушной обороны малой дальности. Если ВСУ израсходуют все запасы, это «откроет пространство» для авиации России, рассказал изданию европейский чиновник. Остальные собеседники предрекли Украине проблемы, если Россия сможет атаковать с помощью неуправляемых авиабомб.

FT связывает просьбу с планируемым наступлением украинской армии. В слитых документах американской разведки газета обнаружила прогноз, согласно которому возможность Украины защищать свои войска на передовой будет к 23 мая «полностью снижена» из-за дефицита ЗРК.

Оценку в беседе с изданием подтвердил Ричард Бэрронс, бывший заместитель начальника штаба обороны Великобритании. Он отметил, что украинской армии после начала наступления необходимо настолько, насколько это будет возможно, сохранять контроль над собственным воздушным пространством. Иначе ее положение станет уязвимым, а российские самолеты смогут «проникать в любое место Украины, куда они захотят», заключил Бэрронс.

В украинских ВВС говорили, что сведения об истощении запасов средств ПВО к концу мая из слитых документов уже устарели. Однако, признавал представитель командования ВВС ВСУ Юрий Игнат, не хватает боеприпасов для советских систем, которые производятся в России. «Больше их негде взять, так что рано или поздно они закончатся», — пояснил Игнат.

Власти Украины и США говорили, что наступление ВСУ планируется весной. Newsweek обнаружил в слитых документах предполагаемую дату — 30 апреля, но CNN выяснил, что после опубликования секретных материалов в Киеве решили изменить некоторые планы.

Разведка США полагала, что Украина, возможно, добьется только «скромных территориальных приобретений» в рамках ближайшего наступления. Источники Bloomberg среди европейских чиновников уточняли, что украинская армия, скорее всего, продвинется на 30 км, что создаст плацдарм для нового наступления впоследствии.

Минобороны России отслеживает информацию о планируемом наступлении Украины, заверяли в Кремле.