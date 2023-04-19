На территорию Киево-Печерской Лавры зашла полиция

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На территорию Киево-Печерской лавры пришла полиция. Видео опубликовано в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) Украинской православной церкви.

Как сообщает «Главком», полиция получила право доступа к объектам Киево-Печерской лавры на основании решения Печерского районного суда Киева. По данным украинского издания, сотрудники полиции осмотрят ряд построек и сооружений, которыми безвозмездно пользуется Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра УПЦ МП. Среди них склеп Васильчиковых, гранитная замость Ближнепечерной площади, помещения академии, семинарии, митрополии и другие сооружения. Вместе с полицейскими на территории будут находиться сотрудники Минкульта Украины.

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