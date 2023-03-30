В Кремле осудили попытки выселения монахов УПЦ МП из лавры

Киево-Печерская лавра, Киев (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Россия осуждает давление на Украинскую православную церковь Московского патриархата в ситуации с Киево-Печерской лаврой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Мы решительно осуждаем эти действия, мы осуждаем давление на священнослужителей», — сказал Песков.

На вопрос, может ли Россия принять какие-то меры для эвакуации выселенных священников, представитель Кремля ответил, что это зависит от воли самих священнослужителей.

«Если они будут выселены из Лавры, дальше все будет зависеть от их решений. Я не сомневаюсь, что в России никто не останется безучастным к их судьбе, если это потребуется», — сказал Песков.

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