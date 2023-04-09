Washington Post узнала об оценке уязвимостей в обороне Украины

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Украине не хватает боеприпасов и средств ПВО, следует из документов Пентагона и разведки США, утекших в интернет, пишет Washington Post. В одном из них, датированном концом февраля, говорится, что возможность Украины обеспечить противовоздушную оборону среднего радиуса действия будет истощена к 23 мая. Украина, по оценке военных США, способна выдержать еще 2-3 массированных удара.

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