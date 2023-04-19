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Fox выплатит рекордную сумму после обвинений в фальсификациях за Байдена

Fox News выплатит рекордные $787,5 млн за обвинения против Dominion из-за выборов в США
Производитель машин для голосования требовал с Fox News $1,6 млрд за обвинения в заговоре ради победы Байдена путем нечестного подсчета голосов. Телеканал согласился выплатить около половины этой суммы и не приносить извинения
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Телеканал Fox News выплатит $787,5 млн Dominion Voting Systems, которая занимается программным обеспечением и аппаратами для голосования и подсчета голосов на выборах, из-за обвинений в содействии фальсификации выборов 2020 года в пользу Джо Байдена, пишет The Washington Post.

Это крупнейшая публично раскрытая сумма по иску о распространении порочащих сведений. Стороны достигли соглашения вскоре после того, как были выбраны присяжные, и незадолго до начала судебных прений. Как отмечает WP, телеканал мог выплатить еще большую сумму, если бы спор не был урегулирован до решения суда: Dominion Voting Systems требовала $1,6 млрд, несколько судебных постановлений подтвердили претензии компании.

В Fox News заявили, что признают «решения суда о ложности некоторых утверждений о Dominion». Представители телеканала сочли, что соглашение отражает «неизменную приверженность Fox высочайшим журналистским стандартам». Источники Washington Post и CNBC уточнили, что условия соглашения не обязывают Fox приносить извинения в прямом эфире.

«Fox признался во лжи о Dominion, которая нанесла огромный ущерб моей компании, нашим сотрудникам и клиентам, которых мы обслуживаем», — сказал глава компании Джон Поулос.

В рамках судебного разбирательства были опубликованы электронные письма и меморандумы, из которых следовало, что руководство и ключевые ведущие Fox сомневались в теории о фальсификации выборов, а ведущий Такер Карлсон однажды назвал Дональда Трампа «демонической силой», которую «страстно» ненавидит. В раскрытых материалах говорилось также, что Fox, сомневаясь в достоверности сведений, все равно опубликовала их из опасений ухода зрителей к ультраправым конкурентам — Newsmax и One America News.

Dominion также подала иски и диффамации в связи с заявлениями о президентских выборах 2020 года против Newsmax, One America News, основателя Overstock Патрика Бирна, бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани и др. Адвокат компании Стивен Шакелфорд указал после заседания суда: «Деньги — это ответственность. И мы получили это сегодня от Fox».

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Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года, Трамп набрал 232, Байден — 306 голосов. Экс-президент США заявил затем об «обмане американской общественности» и «позоре» для страны. «Миллионы и миллионы людей проголосовали за нас. Одна жалкая группа людей пытается лишить их избирательных прав», — сказал он. Экс-президент также критиковал процедуру голосования по электронной почте. Байден при этом настаивал, что оно прошло честно.

В начале января 2021-го сторонники Трампа взяли штурмом здание Капитолия, когда палата представителей намеревалась утвердить результаты выборов. Против них применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате столкновений погибли пять человек.

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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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