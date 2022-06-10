Дочь Трампа отказалась поддержать версию отца о фальсификации выборов

Иванка Трамп сказала, что согласились с выводами Минюста об отсутствии доказательств фальсификаций на выборах президента США в 2020 году. Ее отец, экс-президент Дональд Трамп говорил, что у него «украли» победу

Иванка и Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Иванка Трамп, дочь и старший советник экс-президента США Дональда Трампа, заявила о согласии с выводом Минюста об отсутствии мошенничества во время президентских выборов 2020 года, что противоречит утверждениям ее отца. Она сделала это заявление во время публичных слушаний в комитете палаты представителей США по расследованию штурма капитолия, произошедшего в январе 2021 года, передает CNN.

Отвечая на вопрос о том, как изменилось восприятие результатов выборов после опубликования отчета генпрокурора Уильяма Барра, Иванка сказала, что выводы генпрокурора оказали влияние на нее. Барр заявлял, что не нашел достаточных оснований для отмены результатов выборов, на которых одержал победу соперник Дональда Трампа — Джо Байден.

«Это повлияло на мою точку зрения. Я уважаю генерального прокурора Барра, поэтому я приняла то, что он сказал», — рассказала она.

Как пишет CNN, в апреле Иванка Трамп выступала перед комитетом в течение восьми часов. По данным телеканала, она тогда подтвердила показания других свидетелей, которые утверждали, что Дональд Трамп не хотел принимать попытки отговорить протестующих штурмовать здание капитолия, несмотря на соответствующие просьбы.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года, на следующие день Трамп заявил об «обмане американской общественности» и «позоре» для страны. «Миллионы и миллионы людей проголосовали за нас. Одна жалкая группа людей пытается лишить их избирательных прав», — сказал он. Экс-президент также критиковал процедуру голосования по электронной почте. Байден при этом настаивал, что голосование прошло честно.

Согласно результатам голосования выборщиков, Трамп набрал 232 голоса, Байден — 306.

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В начале январе 2021 года сторонники Трампа собрались на митинге в Вашингтоне одновременно с тем, когда палата представителей намеревалась утвердить результаты выборов. Сторонники экс-президента тогда захватили здание капитолия, против них применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате столкновений погибли пять человек.

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию и назвал произошедшее одним из самых мрачных дней в истории США и «мятежом». «Я понимаю вашу боль, я слышу ваши сердца: выборы украли у нас. Но вы должны должны идти домой сейчас, идти с миром», — обращался тогда Трамп к своим сторонникам.