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Обвинение против Трампа помогло ему собрать на кампанию еще $15,4 млн

Обвинение против Трампа помогло ему собрать на кампанию $15,4 млн за несколько дней

Экс-президент США Дональд Трамп смог собрать за несколько дней $15,4 млн на предвыборную кампанию после предъявления ему обвинения прокурором Манхэттена, сообщает Bloomberg.

Почти 98% переводов поступило от спонсоров, которые перечисляли менее $200, 24% — от новых доноров. В первом квартале Трампу удалось собрать в общей сложности $18,8 млн, в том числе $4 млн, которые были получены на следующий день, после того как 30 марта большое жюри проголосовало за выдвижение обвинения против бывшего президента. Это меньше, чем $20,4 млн, которые Трамп собрал в четвертом квартале 2022 года, включая $9,5 млн, поступивших после объявления им о своем намерении баллотироваться в третий раз 15 ноября.

В начале апреля против Трампа было выдвинуто окружным прокурором Манхэттена Элвином Брэггом обвинение по 34 эпизодам, когда он предстал перед судом. Они касаются фальсификации отчетности. Одно из дел связано с выплатой денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффордс), которая была оформлена как плата за юридические услуги. Трамп не признал себя виновным. Он стал первым в истории экс-президентом США, против которого возбуждено дело.

Бывший американский лидер обогнал экс-губернатора Южной Каролины и экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, чей штаб объявил в начале апреля о сборе более $11 млн за шесть недель с начала кампании.

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Авторы
Елена Чернышова
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