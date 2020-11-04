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Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 173 Байден 217
Выборы президента США ,  
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Трамп заявил о мошенничестве на выборах президента США

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране наблюдается большое мошенничество при подсчете голосов на выборах, передает CNN.

«Миллионы и миллионы людей проголосовали за нас. Одна жалкая группа людей пытается лишить их избирательных прав. Это обман американской общественности. Это позор для нашей страны», — отметил Трамп.

Он заявил, что пойдет в Верховный суд США, и выразил желание, чтобы «голосование прекратилось».

В США 3 ноября прошли выборы, в ходе которых избираются президент и вице-президент, все члены палаты представителей, треть сената, губернаторы 11 штатов и двух территорий.

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Фото:Brian Snyder / Reuters

По последним данным, Джо Байден пока лидирует в 21 штате, Дональд Трамп одерживает победу в 29 штатах. В большинстве из них подсчитано более 60% голосов, кроме Аляски (32%), где избирательные участки закрылись в последнюю очередь.

Трамп после завершения голосования заявил, что выиграл выборы, причем даже в тех штатах, в которых победа не ожидалась. Байден, в свою очередь, призвал своих сторонников сохранять веру и заверил, что демократы победят на выборах.

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Дональд Трамп мошенничество выборы США
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Трамп 173 Байден 217
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