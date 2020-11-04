Трамп заявил о мошенничестве на выборах президента США

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране наблюдается большое мошенничество при подсчете голосов на выборах, передает CNN.

«Миллионы и миллионы людей проголосовали за нас. Одна жалкая группа людей пытается лишить их избирательных прав. Это обман американской общественности. Это позор для нашей страны», — отметил Трамп.

Он заявил, что пойдет в Верховный суд США, и выразил желание, чтобы «голосование прекратилось».

В США 3 ноября прошли выборы, в ходе которых избираются президент и вице-президент, все члены палаты представителей, треть сената, губернаторы 11 штатов и двух территорий.