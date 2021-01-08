Конгрессмен заявил о смерти полицейского во время штурма Капитолия

И.о. федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин заявил, что в результате беспорядков власти предъявили обвинения 55 людям. Большинство задержанных обвиняют в незаконном проникновении и нападении. В то же время Шервин не исключил возбуждения уголовных дел по факту сговора и мятежа при штурме Капитолия.

В Белом доме выступили с призывом привлечь всех виновных в произошедшем к ответственности. Пресс-секретарь действующего президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни осудила беспорядки и заявила, что все те, кто нарушил закон, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона.