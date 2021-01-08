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Конгрессмен заявил о смерти полицейского во время штурма Капитолия

Конгрессмен Дин Филлипс сообщил о смерти пострадавшего в результате беспорядков в Вашингтоне сотрудника полиции. Соответствующее заявление он сделал в Twitter.

«Мне сообщили, что офицер полиции Капитолия США скончался от ран, полученных во время вчерашнего штурма Капитолия», — написал он.

В результате беспорядков, в котором принимали участия сторонники президента Дональда Трампа, по данным властей, погибли четыре человека, полицейский стал пятым.

Ранее сообщалось о смерти ветерана ВВС США Эшли Бэббит, которая ворвалась в здание Капитолия вместе с участниками штурма. Женщина была убита выстрелом в грудь. О характер травм других жертв в полиции не уточняли.

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И.о. федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин заявил, что в результате беспорядков власти предъявили обвинения 55 людям. Большинство задержанных обвиняют в незаконном проникновении и нападении. В то же время Шервин не исключил возбуждения уголовных дел по факту сговора и мятежа при штурме Капитолия.

В Белом доме выступили с призывом привлечь всех виновных в произошедшем к ответственности. Пресс-секретарь действующего президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни осудила беспорядки и заявила, что все те, кто нарушил закон, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона.

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