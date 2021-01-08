Конгрессмен заявил о смерти полицейского во время штурма Капитолия
Конгрессмен Дин Филлипс сообщил о смерти пострадавшего в результате беспорядков в Вашингтоне сотрудника полиции. Соответствующее заявление он сделал в Twitter.
«Мне сообщили, что офицер полиции Капитолия США скончался от ран, полученных во время вчерашнего штурма Капитолия», — написал он.
В результате беспорядков, в котором принимали участия сторонники президента Дональда Трампа, по данным властей, погибли четыре человека, полицейский стал пятым.
Ранее сообщалось о смерти ветерана ВВС США Эшли Бэббит, которая ворвалась в здание Капитолия вместе с участниками штурма. Женщина была убита выстрелом в грудь. О характер травм других жертв в полиции не уточняли.