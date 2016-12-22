Медведев пообещал «меры развития» подпавшим под санкции США компаниям

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал поддержку в виде «мер развития». Об этом он заявил на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает ТАСС.

«Компаниям, которые находятся в санкционном списке, мы будем оказывать поддержку, помощь, направленную в первую очередь на сохранение рабочих мест, на сохранение производств, — сказал председатель правительства.

Он добавил, что нужно постараться конвертировать меры поддержки в меры развития, чтобы помощь государства по мере возможности помогала их росту.

Минфин США опубликовал новый санкционный список 6 апреля. Ограничения были наложены на крупных российских бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций, близких к Кремлю чиновников и компании.

9 апреля Медведев поручил кабмину разработать меры поддержки компаний, которые попали под ограничения.

РСПП призвал компании, которые входят в союз, и весь российский бизнес поддержать граждан и компании, попавшие под американские санкции. В союзе выразили готовность предпринять все необходимые для этого меры.