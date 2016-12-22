Мантуров рассказал о механизме поддержки попавших под санкции компаний

Минпромторг разработал механизм поддержки попавших под санкции компаний через целевые закупки. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал глава министерства Денис Мантуров.

«В первую очередь, это обеспечение оборотными средствами предприятий, которые оказались под санкциями. Это в том числе и целевые закупки со стороны государства. Это касается и автомобилей, это касается и продукции металлургии, и энергетики, с учетом того, что предстоит масштабная модернизация энергетической отрасли», — заявил Мантуров.

Он подчеркнул, что ответные меры на санкции США не должны навредить российским потребителям и производителям. «Не будем уподобляться тем методам, которые применяются американскими торговыми и экономическими партнерами, поскольку коллеги, по-моему, не задумываются о том, какие, в том числе и экономические, последствия будут отражаться на потребителях в США», — сказал он. Одним из последствий, по его словам, стал рост цен на алюминий. Он позитивен с точки зрения замороженных инвестиционных проектов, но отражается на потребителях.

Отвечая на вопрос о том, могут ли власти в рамках контрсанкций запретить поставку в Россию западного программного обеспечения, Мантуров заявил, что там, где у России есть конкурентоспособные продукты, в том числе и в сфере программного обеспечения и системного управления, необходимо опираться на российских разработчиков.

«Это вопросы национальной безопасности, чтобы в любой момент не могли наши коллеги с Запада внести, мягко говоря, коррективы в работу систем управления, средств производства», — подчеркнул он.

13 апреля на рассмотрение в Думу был внесен законопроект об ответе на американские санкции. Он предполагает приостановку сотрудничества с США в некоторых сферах, а также запрет и ограничение на ввоз некоторых товаров. Минфин США представил новый санкционный список против России 6 апреля. В него вошли бизнесмены, чиновники и 14 компаний.