Госдеп: США рассчитывают на рамочное соглашение по Украине после встреч

Госдеп рассказал, чего ожидает от встречи с Россией в Саудовской Аравии

Тэмми Брюс (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

США по итогам встреч в Саудовской Аравии рассчитывают на выработку рамочного соглашения в рамках усилий по урегулированию на Украине, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге, трансляцию на Youtube вело агентство Associated Press (AP).

«Я знаю, что делает президент Трамп — жесткое и быстрое рамочное соглашение, которое мы ожидаем в следующие несколько дней в Саудовской Аравии <…> и все сейчас находятся за столом», — сказала она.

Брюс рассказала, что новый раунд переговоров России и США по урегулированию на Украине состоится не на министерском уровне.

«Не лица министерского уровня. Это будут старшие должностные лица, обсуждающие технические рамки [возможного соглашения о прекращении огня на Украине]», — сказала она. По словам Брюс, встреча состоится в «предстоящие дни».

Она также отметила, что выработки деталей можно ожидать в самое ближайшее время.

«Президент [США Дональд] Трамп попросил, чтобы это происходило быстро. И, думаю, результаты этого мы увидим очень скоро», — заключила Брюс.

Первый раунд переговоров России и США прошел в Саудовской Аравии 18 февраля. По его итогам Москва и Вашингтон договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине; восстановить нормальную работу своих посольств; начать работу по «устранению раздражителей в двусторонних отношениях» и др.

Позднее, в конце февраля еще одна встреча состоялась в Стамбуле. Тогда стороны обсудили обеспечение беспрепятственного финансирования дипмиссий, создание условий для работы дипломатов. Также Москва предложила США рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.

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