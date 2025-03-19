Песков сообщил, что Путин и Трамп в разговоре не обсуждали личную встречу

Дмитрий Песков (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали в телефонном разговоре 18 марта возможность личной встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Вчера нет. Но есть общее понимание, что такая встреча может состояться в перспективе», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Лидеры двух стран договорились об организации личной встречи в ходе телефонного разговора 12 февраля. Тогда они также условились о продолжении персональных контактов в целом.

Следующий телефонный разговор политиков прошел 18 марта. Стороны договорились о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, об обмене пленными и о нормализации отношений между Россией и США.