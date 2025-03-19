Уолтц анонсировал встречу технических команд США и России в Эр-Рияде

Уолтц: технические команды США и России встретятся в ближайшие дни в Эр-Рияде

Советник президента США по нацбезопасности сообщил о разговоре с помощником российского президента Юрием Ушаковым. Целью встречи он назвал «реализацию и расширение частичного прекращения огня»

Эр-Рияд (Фото: Hm8ad / Shutterstock)

Технические команды США и России встретятся в ближайшие дни в Эр-Рияде, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в соцсети X.

Он сообщил, что сегодня переговорил со своим российским коллегой, помощником российского президента Юрием Ушаковым «об усилиях президента Трампа по прекращению войны на Украине».

«Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на реализации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России», — написал Уолтц в соцсети.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф накануне в интервью Fox News сообщил, что детали более широкого прекращения огня между Россией и Украиной будут обсуждаться в воскресенье, 23 марта, в Джидде (Саудовская Аравия).

Накануне по итогам телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина Кремль заявил, что российский президент поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергообъектам, соответствующий приказ был передан военным. В Белом доме назвали это первыми шагами «движения к миру».

Там также сообщили, что президенты договорились о начале технических переговоров по поводу реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Они начнутся немедленно на Ближнем Востоке, заверили в администрации Трампа.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев подготовит свой ответ на предложение после того, как получит от Вашингтона детали соглашения. Он анонсировал свой разговор с американским президентом. Беседа состоится 19 марта в 17:00 мск, сообщил Reuters со ссылкой на информацию Белого дома.