Почему Драги призвал ЕС наращивать оборонную промышленность без США

Экс-глава ЕЦБ Марио Драги представил доклад о конкурентоспособности Евросоюза на период 2024–2029 годов. Он призывает ЕС увеличить обороноспособность блока, а также предупреждает об агрессивной конкуренции с США и КНР

Марио Драги (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Зачем был подготовлен доклад

9 сентября экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги представил Еврокомиссии доклад о будущем европейской экономики на ближайшие пять лет. Документ под названием «Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее» состоит из двух частей. Первая включает в себя краткую оценку текущего состояния экономики ЕС и основных вызовов для блока. Во второй основной части представлены развернутые рекомендации для десяти ключевых секторов экономики, включая энергетику, космос и оборону, а также способы внедрения горизонтальной модели промышленной политики. Доклад занимает почти 400 страниц.

Подготовить отчет еще в прошлом году попросила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в июле была переизбрана на эту должность. Доклад должен был выйти в июне, однако, как предполагается, его публикация была отложена из-за выборов в Европарламент, которые обернулись успехом правых и евроскептиков. На прошлой неделе Драги познакомил с основными тезисами своего отчета послов стран — членов ЕС и лидеров фракций Европарламента.

Марио Драги возглавил ЕЦБ в 2011 году и руководил им восемь лет. На этот период пришелся долговой кризис в еврозоне, начавшийся в 2009 году, когда возникла угроза дефолта Греции. Затем такая же ситуация сложилась в Португалии, Испании, Италии и Ирландии. После благополучного выхода из кризиса итальянцы стали называть Драги Супер Марио. В феврале 2021 года Драги возглавил кабинет министров Италии. В июле 2022 года он объявил об отставке из-за политического кризиса в республике, возникшего из-за отказа входящего в правящую коалицию «Движения «5 звезд» голосовать по одному из законопроектов. Драги заявил, что не видит свое правительство без этой партии. В январе Financial Times сообщила, что Драги рассматривается в качестве кандидата на пост председателя Евросовета. Однако летом лидеры блока утвердили на этот пост бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошту (он приступит к своим обязанностям в декабре). В апреле Bloomberg сообщил, что Драги может сменить Урсулу фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии. По информации агентства, его кандидатуру продвигал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Euronews отмечает, что доклад Драги вышел в ключевой момент политического евроцикла — всего за несколько дней до того, как фон дер Ляйен утвердит новый состав Еврокомиссии (предположительно, это произойдет 11 сентября). Она будет опираться на материалы Драги при составлении рекомендаций для своей новой команды.

Представляя доклад, Драги заявил, что долгое время ЕС игнорировал замедление роста экономики еврозоны. «Еще два года назад мы не вели подобные разговоры, потому что дела шли вроде бы хорошо. <…> Но теперь условия изменились. Мировая торговля замедляется. Китай стал гораздо менее открытым для нас, и на самом деле он конкурирует с нами на мировых рынках по всем направлениям. Мы потеряли нашего основного поставщика дешевой энергии, Россию. И теперь нам снова нужно начать защищать себя, впервые со времен Второй мировой войны», — предупредил экс-глава ЕЦБ.

ЕС нуждается в новых инвестициях, чтобы сохранить свою социальную модель и возможность продвигать европейские ценности, включая процветание, равенство и рыночную свободу. «Если Европа потеряет возможность продвигать эти ценности, то она потеряет смысл существования», — заключил Драги.

Как напоминает Politico, подобные отчеты порой предвосхищали исторические реформы в ЕС, например, доклад экс-премьер-министра Люксембурга Пьера Вернера от 1970 года с призывом к введению единой валюты в ЕС или опубликованный в 1989 году отчет тогдашнего главы Еврокомиссии Жака Делона, который привел к созданию экономического и валютного союза ЕС.

Издание отмечает, что доклад Драги может положить начало грандиозной реструктуризации объединения в духе советской перестройки или Нового курса Америки. «Сегодня блок сталкивается с реальностью, к которой он никогда не был готов, — реальностью, в которой больше нет дешевых энергоресурсов, безопасность больше не может быть гарантирована, а существующие условия экономического взаимодействия рушатся до такой степени, что единственный способ защититься от китайской конкуренции — это, возможно, стать более похожим на Китай и, таким образом, более интервенционистским», — заключает Politico.

Как предлагается наращивать оборонную промышленность

Драги отмечает, что из-за геополитической напряженности растет потребность в дополнительных расходах на оборонную промышленность. «Европа теперь сталкивается с обычной войной на своей восточной границе и гибридной повсюду, включая атаки на энергетическую инфраструктуру и телекоммуникации, вмешательство в демократические процессы и использование миграции в качестве оружия», — пишет Драги.

В то же время фокус стратегической доктрины США перемещается от Европы к Тихоокеанскому региону в свете предполагаемой угрозы со стороны Китая. При этом благодаря длительному периоду мира на Европейском континенте и «зонтику безопасности» США (американскому ядерному оружию в Европе) только десять государств — членов ЕС тратят не менее 2% от ВВП на оборону в соответствии с обязательствами в рамках НАТО. По оценке Драги, тенденция начала меняться в 2014-м, а после начала военной операции России на Украине в феврале 2022-го расходы на оборонный сектор в ЕС значительно выросли.

По мнению экс-главы ЕЦБ, сейчас оборонная промышленность ЕС требует огромных инвестиций «для восстановления утраченных возможностей», а также для восполнения истощенных запасов, включая те, которые были направлены на поддержку Украины (в июне Еврокомиссия подсчитала, что в течение следующего десятилетия потребуются дополнительные инвестиции в сферу обороны в размере около €500 млрд).

Причиной отставания ЕС в оборонной сфере Драги считает недостаточную координацию между странами — членами союза. Он отмечает, что на совместные европейские оборонные закупки в 2022-м пришлось всего 18% от общей суммы расходов, что значительно ниже контрольного показателя в 35%, установленного Европейским оборонным агентством (EDA). В результате с июня 2022-го по июнь 2023-го 78% расходов ЕС на оборонные закупки приходилось на поставщиков из стран, не входящих в блок, причем 63% из них — на компании США.

«Выбор «покупать в США» — это часть наследия Второй мировой и холодной войны. Однако даже сегодня в контексте увеличения оборонных инвестиций и с приходом осознания, насколько важно владеть критическими технологиями и защищать их, государства-члены продолжают закупать продукты военного назначения у стран, не входящих в ЕС», — отмечается в докладе.

В этих условиях Драги считает необходимым как можно скорее внедрить Европейскую оборонно-промышленную стратегию (EDIS), представленную Еврокомиссией весной под слоганом «Тратить больше, лучше, вместе и по-европейски». Она, в частности, нацелена на увеличение совместных инвестиций участников блока в оборонную промышленность, а также сворачивание закупок военных систем у поставщиков из третьих стран.

Драги также предлагает дать зеленый свет слияниям европейских компаний в оборонной области, чтобы максимально использовать потенциал самых крупных производителей вооружений. По его мнению, в общеевропейской координации нуждается и сфера НИОКР военного назначения, поскольку ни одно государство-член отдельно не может гарантировать сохранение лидерства блока в этой области. В частности, речь идет о беспилотниках, гиперзвуковых ракетах, а также об используемых в оборонном секторе системах ИИ.

Экс-глава ЕЦБ также призвал к большей координации в законотворческой деятельности, влияющей на внешнюю политику ЕС. По его мнению, пора задуматься о переходе к голосованию квалифицированным большинством в Евросовете и, таким образом, отказаться от системы, которая позволяет отдельным правительствам накладывать вето на ключевые экономические или внешнеполитические решения блока. (Ранее из-за позиции Венгрии по конфликту на Украине ЕС несколько месяцев не мог согласовать пакет помощи для Киева в размере €50 млрд; компромисс удалось найти только в феврале.)

Насколько вероятна торговая война ЕС с Китаем и США

ЕС стал уязвимым из-за своей зависимости от поставок критического сырья и передовых технологий из стран, с половиной из которых блок «стратегически не связан», отмечает в своем докладе Драги. Причем, по мнению экс-главы ЕЦБ, эту зависимость не получится преодолеть в среднесрочной перспективе, при том что зачастую она используется в качестве «геополитического оружия». Например, Китай, будучи крупнейшим производителем никеля, меди, лития и кобальта (на его долю приходится от 35 до 70% их переработки), уже продемонстрировал готовность использовать свою рыночную власть: вводимые Пекином экспортные ограничения выросли в девять раз в период с 2009 по 2020 год.

Драги обращает внимание и на то, что рынок Евросоюза столкнулся с нехваткой природных ресурсов, несмотря на оптимистичные прогнозы Еврокомиссии о преодолении зависимости от российских энергоносителей. Объем импорта трубопроводного газа из России снизился с 40% в 2021-м до 8% в 2023-м. В то же время цены на газ в ЕС в среднем стали выше в четыре-пять раз, чем в США, а ежегодные расходы блока на импорт ископаемого топлива выросли с €341 млрд в 2019 году до €416 млрд в 2023 году (примерно 2,7% ВВП зоны). «Источник относительно дешевой энергии исчез, что дорого обошлось Европе. ЕС потерял более года роста ВВП, при этом ему пришлось перенаправить огромные ресурсы на энергетические субсидии и строительство новой инфраструктуры для импорта СПГ», — подчеркивается в докладе.

По мнению Драги, блок нуждается в скорейшей разработке настоящей «внешнеэкономической политики», основанной на обеспечении себя критически важными ресурсами, а также на развитии «ресурсной дипломатии» (инвестициях в третьи страны, которые располагают полезными ископаемыми).

Поскольку блок, по прогнозу Драги, сталкивается с агрессивной конкуренцией со стороны Китая и США, ему необходимы «радикальные перемены». «Эпоха открытой мировой торговли, управляемой многосторонними институтами, похоже, подходит к концу», — констатировал Драги на пресс-конференции в Брюсселе.

План по повышению конкурентоспособности может включать в себя, при определенных обстоятельствах, защитные торговые меры, «чтобы выровнять игровое поле на глобальном уровне и компенсировать спонсируемую государством конкуренцию за рубежом». При этом, по его словам, если нет первостепенной геополитической необходимости, защитные меры в области торговой политики не должны применяться систематически.

Торговая война ЕС и Китая обострилась после того, как в начале июля Еврокомиссия ввела предварительные временные пошлины на китайские электромобили. Они составляют от 17,4 до 38,1%. В ЕК считают, что производители из КНР выигрывают от «несправедливого» субсидирования, что создает угрозу для производства такой продукции в ЕС. Пекин утверждает, что субсидированного перепроизводства в стране нет. В ответ КНР инициировала антидемпинговое расследование относительно поставок свинины из Европы — крупной статьи китайского импорта из региона. Отношения ЕС с США обострились в связи с принятием в Америке так называемого Акта о снижении инфляции (IRA). Он предусматривает миллиардные льготы компаниям, которые производят продукцию в США и работают в сфере возобновляемых источников энергии. Это вызвало обеспокоенность в Европе в связи с возможным воздействием этих мер на промышленность региона, включая угрозу перетока инвестиций.

Драги отмечает, что без притока новых инвестиций, подкрепленных частным и государственным финансированием, Европе грозит еще большее отставание от США и Китая. По его оценке, для восстановления конкурентоспособности ЕС потребуются дополнительные инвестиции в размере €750–800 млрд в год, что эквивалентно 4,4–4,7% ВВП всего союза.

Euractiv прогнозирует, что отчет Драги может существенно повлиять на то, как ЕС будет выстраивать трансатлантические экономические отношения в ближайшие пять лет. После смены американской администрации в 2020 году Брюссель попытался урегулировать существующие торговые споры с Вашингтоном, в том числе по тарифам на сталь и алюминий. Однако, как заявил изданию европейский чиновник, даже с демократом в Белом доме ЕС и США «не сошлись во взглядах по поводу электромобилей или сырья».

Euractiv отмечает, что у некоторых европейских политиков сложилось впечатление, что экс-глава ЕЦБ в своем отчете выставляет Китай и США как равноценных экономических конкурентов Европы, что говорит об изменении риторики в ЕС, несмотря на то что в блоке не ставят Пекин и Вашингтон на одну доску. А фон дер Ляйен в своей программе на новый срок отмечала, что экономическая безопасность союза будет поставлена на первый план.