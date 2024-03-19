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Военная операция на Украине ,  
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США запустили сайт для контроля поставок помощи Киеву

Вашингтон запустил сайт с информацией об американской помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Вашингтон на фоне роста критики поставок оружия на Украину запустил сайт с информацией о помощи Киеву. Россия осуждает поставки вооружений Украине, и полагает, что это лишь затягивает конфликт
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Минобороны США, Госдеп и Агентство США по международному развитию (USAID) объявили о запуске сайта, на котором американцы смогут получить информацию об осуществляемом контроле над американским оружием и оборудованием, которые предоставляются Киеву.

Сайт называется Ukraine Oversight. 

Сайт также касается экономической и гуманитарной помощи США Украине. Он предоставляет информацию о работе 20 американских агентств по надзору, которые известны как «Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной».

На ресурсе также есть контактная информация для тех, кто желает сообщить о каких-либо злоупотреблениях с американской военной помощью Киеву или ее растрате.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В сентябре CNN сообщил со ссылкой на генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча, что Минобороны США создало специальную группу для контроля за использованием американской помощи на Украине. По его словам, спецгруппа базируется в посольстве США в Киеве. CNN отметил, что решение о создании спецгруппы для контроля использования военной помощи американские власти приняли на фоне роста критики поставок.

Тогда отмечалось, что все большее число республиканцев называли нецелесообразным направлять масштабную помощь Киеву. Они требовали усиления контроля за финансами. Правительственные агентства при этом не обнаружили, что выделенные США средства использовались не по назначению.

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К августу суммарная американская военная, финансовая и гуманитарная помощь Украине с февраля 2022 года составила $66,2 млрд. Киев стал крупнейшим получателем помощи США со Второй мировой войны.

Последний согласованный пакет военной помощи Украине на сумму $250 млн США выделили в декабре. В феврале помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Белого дома нет «кубышки» с деньгами для Украины, поэтому конгресс должен принять законопроект о дополнительном финансировании Киева.

Сенат США 13 февраля одобрил выделение $60,1 млрд на помощь Украине, однако палата представителей пока не проголосовала по документу. Салливан в начале марта анонсировал новый пакет военной помощи на $300 млн, однако предупредил, что его хватит ненадолго: «речи о месяцах не идет — о неделях, скорее о паре недель».

Россия осуждает любые военные поставки вооружений на Украину. Москва полагает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода.

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