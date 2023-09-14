При посольстве США в Киеве создали группу для контроля за военной помощью

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Пентагон создал специальную группу для контроля за использованием американской помощи на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на генерального инспектора Министерства обороны США. Этот пост занимает Роберт Сторч.

Он заявил, что спецгруппа базируется в посольстве США в Киеве. По его словам, американский специалист начал работу на Украине в конце августа, прибытие дополнительного персонала ожидается к концу сентября. Пресс-секретарь офиса генерального инспектора Меган Рид отметила, что сотрудников Пентагона впервые после начала российской военной операции разместили на территории Украины.

CNN со ссылкой на доклад инспектора Минобороны пишет, что Вашингтон не может эффективно отслеживать миллиарды долларов помощи, отправляемых Киеву, из-за ограниченного присутствия США на Украине. За первые шесть месяцев военных действий Пентагон не смог «провести необходимый [мониторинг использования]» военной техники, предоставленной Украине.

Решение о создании спецгруппы для контроля использования военной помощи приняли на фоне роста критики поставок в США, отмечает CNN. Все большее число республиканцев считают нецелесообразным направлять миллиардную помощь Киеву и требуют усиления контроля за финансами.

В начале августа газета The Washington Post со ссылкой на официальные данные писала, что Украина стала крупнейшим получателем помощи от США со Второй мировой войны. Тогда 16 союзников получили по «плану Маршалла» в общей сложности приблизительно $150 млрд с поправкой на инфляцию за три года. Украине с начала российской военной операции Вашингтон направил $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи.

В июне 44% сторонников Республиканской партии оценили направляемую Украине помощь как чрезмерную (плюс 4% с января), следовало из результатов опроса Pew Research Center. Это самый высокий показатель с конца февраля прошлого года. Только 14% сторонников Демократической партии согласны с таким мнением. А среди всех американцев с ним согласны чуть более четверти (28%) опрошенных.

Российские власти критикуют оказание Украине военной помощи. В Кремле неоднократно предупреждали, что западные поставки оружия только усугубляют ситуацию и затягивают конфликт.