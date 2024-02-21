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Военная операция на Украине ,  
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Салливан заявил, что у Белого дома нет кубышки для помощи Украине

Салливан: у Белого дома нет кубышки с деньгами для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Джейк Салливан
Джейк Салливан (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

У Белого дома нет кубышки с деньгами для Украины, поэтому конгресс должен принять законопроект о дополнительном финансировании Киева, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает пресс-служба Белого дома.

«У нас нет кубышки, где мы просто храним деньги, которые можем передать Украине», — сказал он.

Салливан подчеркнул, что конгресс должен выполнить свои конституционные обязательства по выделению средств, которые американский президент Джо Байден сможет использовать для отправки военной помощи на Украину.

«У нас нет другого пути, по которому мы можем пойти, чтобы получить те ресурсы, о которых мы просим конгресс здесь», — заключил он.

Республиканцы начали готовиться к шатдауну в США
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Фото: Samuel Corum / Getty Images

Сенат США 13 февраля одобрил выделение $60,1 млрд на помощь Украине. Палата представителей, которая теперь должна рассмотреть проект, 15 февраля ушла на каникулы, не проголосовав по документу. Конгрессмены вернутся к работе 28 февраля.

Издание Axios сообщило, что республиканцы начали готовиться к шатдауну. Если к 1 марта не будет принят бюджет или меры по сокращению расходов, произойдет частичная приостановка работы правительства, а 8 марта — полная приостановка работы правительства.

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Теги
Белый дом Джейк Салливан Украина США военная помощь
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