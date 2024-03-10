Киев сообщил о «плане С» в ожидании зарубежной помощи

Украина все внутренние ресурсы направляет на армию, затягивание новой помощи от США вынудило изучать даже «план С», сообщили в Раде. Киев задумался над сильным сокращением невоенных трат, приватизацией и повышением налогов

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Украина рассчитывала на получение новой помощи от США и Евросоюза в январе, из-за задержки Киев начал рассматривать «план Б» и даже «план С», сообщила Financial Times председатель бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа.

«Мы практически достигли своих возможностей — все внутренние ресурсы используются для финансирования армии», — сказала депутат, не раскрыв суть дополнительных планов.

В этих условиях Украина обсуждает получение дополнительной бюджетной поддержки от других стран «Большой семерки» (G7: США, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Италия), а также изучает перспективу значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов. Как признала Пидласа, у Киева «не так уж много вариантов».

Для сокращения дефицита бюджета Киев ввел налоги на непредвиденные доходы банков. По словам депутата, рассматривались также возможности приватизации, сокращения расходов, повышения налогов, и, в качестве крайней меры, дополнительной эмиссии, однако «большинство этих административных методов будут неприятны».

Пидласа также прокомментировала инициативу политиков ввести добровольный сбор средств с мужчин, который бы позволил им избежать мобилизации. По ее словам, это политические мера, которую не учитывают при расчете бюджета.

Вместе с тем, ситуация со сбором налогов улучшилась. Объем собранных налогов вырос на 12,4% год к году. «Налоги — это оружие», — подчеркнул глава парламентского налогового комитета Даниил Гетьманцев и отметил, что до полномасштабных боев половина экономики страны находилась в тени.

Власти Украины уже готовится к повторению ситуации с нехваткой денег: согласование бюджета начнется в октябре, за месяц до президентских выборов, а потому может начаться то, «что мы уже видели в этом году», рассказал изданию высокопоставленный украинский собеседник.

Украина за последние два года потеряла почти треть своей экономики и 3,5 млн рабочих мест, говорил премьер Денис Шмыгаль. Он отметил, что серьезно пострадала инфраструктура страны: ущерб нанесен почти 2 млн домохозяйств, повреждены около 8,4 тыс. км дорог.



Как выяснило «Новое время», не менее пяти из 19 министерств в правительстве Украины планируется сократить ради экономии. Прежде всего речь о тех ведомствах, чьи функции могут выполнить другие министерства, либо где нет руководителя.

Агентство S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг Украины до преддефолтного.