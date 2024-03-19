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Война санкций ,  
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Жену и брата экс-главы Севастополя обвинили в нарушении санкций

Британия обвинила жену экс-главы Севастополя Овсянникова в нарушении санкций
Сюжет
Война санкций
Овсянников возглавлял Севастополь в 2016–2019 годах, после госслужбы ушел в бизнес. Против него Британией и США введены санкции. Лондон подозревает, что жена и брат помогали ему обходить ограничения
Дмитрий Овсянников
Дмитрий Овсянников (Фото: kremlin.ru)

Супруга и брат бывшего губернатора Севастополя, экс-замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова обвиняются в нарушении положений о санкциях в отношении России, сообщили РБК в пресс-службе британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).

Речь идет о Екатерине и Алексее Овсянниковых, им по 46 лет. Женщину подозревают в четырех нарушениях санкционного законодательства, мужчину — в шести. Их освободили под залог и предписали явиться в Королевский суд Саутуорка 8 апреля.

«Правонарушения связаны с участием в деятельности по обходу санкций Великобритании, в частности, с предоставлением средств и экономических ресурсов в распоряжение [Дмитрия Овсянникова]», — пояснило ведомство.

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Овсянников возглавлял Севастополь в 2016–2019 годах, но покинул этот пост «по собственному желанию». В октябре 2019 года Овсянников стал заместителем министра промышленности и торговли России. Однако весной 2020-го чиновник лишился и этой должности после скандала в Ижевске, где он отреагировал нецензурной бранью на проверку в аэропорту перед взлетом. После этого Овсянников ушел с государственной службы и начал предпринимательскую деятельность, в том числе на Кипре.

В течение пяти лет, с 2017-го по 2022-й, бывший губернатор находился под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. Однако в 2022 году Европейский суд аннулировал решения Совета ЕС за последние два года о продлении санкций в его отношении. Судьи сочли, что доказательства связей Овсянникова с властями России и «дестабилизирующего влияния на Украину» после отставки недостаточны. Британские ограничительные меры остались в силе.

В январе 2024 года Овсянникова задержали в Лондоне по подозрению в нарушении санкционного режима и отмывании денег. На его счету нашли £65 тыс. ($82,5 тыс.), также у него изъяли £77,5 тыс. ($98,5 тыс.) наличными. В следующем месяце экс-губернатор вышел на свободу под залог.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Елена Степанова Елена Степанова
Великобритания Дмитрий Овсянников Севастополь
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