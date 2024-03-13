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Война санкций ,  
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Лавров заявил о создании альянса «жертв санкционной войны»

Лавров: страны-«жертвы санкционной войны» создают альянс единомышленников
Сюжет
Война санкций
Эти страны еще скажут «свое веское слово», заявил министр. Кроме России, под санкциями Запада находятся Иран, Сирия, Северная Корея, Венесуэла, Мьянма, Куба
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Земляниченко / ЕРА / ТАСС)

Страны, пострадавшие от санкций западных стран, создают «серьезный альянс единомышленников» и еще скажут «свое веское слово», сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Попечительского совета фонда им. А.М. Горчакова.

Он обратил внимание, что на международной арене стало заметно сближение позиций и взаимодействие государств, ставших «жертвами санкционной войны со стороны Запада». «Это достаточно серьезный альянс единомышленников, который, я убежден, еще скажет свое веское слово по всем этим вопросам», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, «неадекватная» реакция Запада на «укрепление позиций России» и на военную операцию на Украине ускоряет формирование многополярного мира. Это проявляется в том числе в переходе некоторых стран на национальные валюты во взаимной торговле, допуская, что в любой момент любое государство вполне может оказаться под ударом «незаконной санкционной дубинки», отметил Лавров.

Это в свою очередь стимулирует создание неподконтрольных Западу механизмов межбанковского взаимодействия, строительства новых международных транспортных коридоров и создание альтернативных производственных цепочек и многое другое, добавил министр.

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Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

В начале марта 2022 года Россия стала мировым лидером по количеству введенных против нее санкций, сообщил Bloomberg со ссылкой на платформу базы данных Castellum.AI. По данным на 13 марта 2022 года, число подсанкционных российских объектов составляло 6 189.

На втором месте оказался Иран, против лиц и организаций которого ввели 3 616 ограничений. Эти меры были введены в течение десятилетия, в основном за ядерную программу и поддержку терроризма, отмечал Bloomberg. Следом шли Сирия (2608), Северная Корея (2077), Венесуэла (651), Мьянма (510) и Куба (208).

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По данным Castellum.AI на 13 марта 2024 года, против российских физлиц введено 11 649 санкций, против юрлиц — 4 645 санкций. Общее число подсанкционных объектов — 16 587.

В Кремле, комментируя санкции стран Европы и США против России, заявляли, что эти меры вредят экономике вводящих их государств. «Российская экономика показала свою устойчивость — причем в данном случае это можно даже не от нас сказать, а по словам представителей США. Российская экономика адаптировалась и продолжает свое развитие», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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