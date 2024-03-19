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Военная операция на Украине ,  
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Сенатор Грэм призвал украинцев служить в ВСУ независимо от возраста

Сенатор Грэм: украинцы должны идти служить в ВСУ независимо от возраста
Сюжет
Военная операция на Украине
Служить в армии должны все, кто имеет на это право, независимо от военной поддержки со стороны США, считает Грэм. Сейчас на Украине рассматривают законопроект о снижении порога для мобилизации с 27 до 25 лет
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Украинцы должны идти служить в вооруженные силы страны (ВСУ) независимо от возраста, заявил американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время визита в Киев. Об этом сообщает The Washington Post.

Сейчас украинцы младше 27 лет не попадают под мобилизацию, в войска призывают мужчин в возрасте от 27 до 60 лет. Граждане старше 18 лет могут поступать на службу в ВСУ добровольно.

«Я надеюсь, что те, кто имеет право служить в украинской армии, пойдут туда. Я не могу поверить, что сейчас она с 27 лет. <...> Вы боретесь за свою жизнь, поэтому должны служить, и не с 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей в строю», — отозвался Грэм о законопроекте, понижающем возраст призыва до 25 лет.

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Сенатор призвал украинских законодателей принять документ как можно скорее.

Грэм также добавил, что украинцам не следует принимать решение о вступлении в армию, основываясь на том, продолжат ли США поддерживать Киев. «Что бы мы ни делали, вы должны сражаться. Что бы мы ни делали, вы боретесь за себя», — сказал он.

Законопроект, который комментировал сенатор, касается ужесточения мобилизации. Украинская Верховная рада приняла его в первом чтении в начале февраля.

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Документ предусматривает снижение возрастного порога для призыва по мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, в соответствии с ним на Украине начнут работать электронные повестки. Каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет должен создать электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста.

В рамках законопроекта отсрочку от мобилизации потеряют украинцы, которые получают второе высшее образование, и аспиранты на платных отделениях. Руководители больниц будут обязаны сообщать о пребывании в стационаре мужчин от 18 до 25 лет в территориальные центры комплектования (ТЦК, украинские военкоматы). Документ также предусматривает демобилизацию через 36 месяцев.

Голосование по законопроекту запланировано на 31 марта.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование страны предложило дополнительно мобилизовать 500 тыс. человек. В конце февраля он подписал закон о демобилизации срочников.

Министр обороны России Сергей Шойгу в конце февраля оценил потери украинской стороны в 444 тыс. человек с начала военной операции. Зеленский тогда же сообщил, что Киев потерял 31 тыс. солдат погибшими. Данных о раненых и пропавших без вести он не раскрыл.

Москва в последний раз раскрывала данные о российских потерях в сентябре 2022 года. По словам Шойгу, тогда они составляли 5937 человек погибшими.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ВСУ украинцы Украина Линдси Грэм Военная операция на Украине
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