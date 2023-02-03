Насколько саммит в Киеве приблизил членство Украины в Евросоюзе

В Киеве прошел первый с начала военных действий саммит «Украина — ЕС». О чем сторонам на нем удалось договориться и каковы перспективы вступления воюющей республики в Евросоюз — в материале РБК

Фото: president.gov.ua

Переговоры руководства Украины и Европейского союза стартовали 2 февраля и продолжались два дня, начавшись со встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и прибывших с нею европейских комиссаров с украинским правительством и президентом Владимиром Зеленским. Во второй день прошел официальный саммит Украина-ЕС, ставший 24-м по счету и первым с 24 февраля 2022 года.

Значимость события подчеркивал состав прибывшей из Брюсселя делегации. Помимо фон дер Ляйен в Киев прибыли глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и 14 еврокомиссаров (министров), в том числе замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Для фон дер Ляйен нынешний визит в украинскую столицу стал четвертым с начала военной операции, для главы Европейского совета Шарля Мишеля, прибывшего в Киев в пятницу, — первым за этот период.

«Встреча между Еврокомиссией и украинским правительством даст возможность обменяться мнениями по многим направлениям сотрудничества и обсудить предстоящее восстановление, а также европейский путь страны. Также он даст возможность углубить дальнейшее сотрудничество с Украиной» — так анонсировали в ЕК визит еврокомиссаров в Киев. По данным портала Euractiv, главными темами консультаций должны были стать предоставление военной помощи Украине, а также договоренности об углублении интеграционных процессов между ЕС и Украиной, в том числе присоединение последней к единому рынку ЕС, расширение на нее зоны без роуминга и участие в программах, позволяющих Киеву получить доступ к фондам ЕС.

О чем в итоге договорились

Жозеп Боррель по итогам киевской встречи анонсировал увеличение европейской тренировочной миссии по обучению украинских военных вдвое. «Европейская тренировочная миссия подготовит дополнительно еще 15 тыс. украинских военных, таким образом, общее число подготовленного персонала составит 30 тыс.», — написал он в свое аккаунте в Twitter.

На переговорах премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Домбровскиса обсуждались вопросы восстановления Украины. По словам главы украинского правительства, в этом году Киеву понадобится $17 млрд финансовой помощи, при том что страна уже получила €3 млрд из обещанных €18 млрд от Евросоюза. Кроме того, по его словам, Брюссель выделит €25 млн на программу по разминированию территории.

Фон дер Ляйен сообщила о решении выделить Украине 2,4 тыс. электрогенераторов и €120 млн на закупку энергооборудования, чтобы гарантировать работу энергосети, которая пострадала в результате российских ударов. В пятницу фон дер Ляйен посетила отделение «Укрпочты», чтобы оценить ход еще одного совместного проекта в сфере энергетики — по внедрению светодиодных ламп, стартовавший в январе (Евросоюз предоставил стране 5 млн таких ламп, сообщил Зеленский; украинцам предлагается обменять до пяти обычных ламп на новые).

Правительство Украины и Еврокомиссия подписали соглашение об участии Киева в программе ЕС «Единый рынок» (ее утвердили на период с 2021 по 2027 годы; цель — упростить доступ Украины на рынки стран Евросоюза и поддержать ее бизнес) и заключили меморандум о партнерстве в сфере возобновляемых газов, биометана, водорода и других синтетических газов.

Что стало известно о новых антироссийских санкциях

Глава Еврокомисии, выступая перед журналистами в пятницу, более подробно описала новые санкции в отношении России. «Десятый пакет санкций на подходе, его объем составит €10 млрд», — сказала она, отметив, что новые рестрикции должны «закрыть существующие пробелы» в действующих санкционных пакетах и будут приняты к годовщине начала спецоперации. Зеленский добавил, что вводимые в отношении России санкции должны не позволить ей укрепить военный потенциал. Он обозначил намерение страны удерживать Бахмут (российское название — Артемовск) так долго, как возможно, и в очередной раз призвал западные страны предоставить Киеву дальнобойное оружие.

Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея Фотогалерея

Фон дер Ляйен также сказала, что в Брюсселе «изучают способы использования российских государственных активов на благо Украины» (ранее они оценивались в €300 млрд). Она анонсировала создание международного центра для расследования преступлений на Украине в Гааге, отметив, что он будет координировать сбор доказательств, который уже осуществляют прокуроры Украины и ЕС.

Российская сторона не раз заявляла о бесперспективности создания любых подобных структур. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, они не будут иметь никакой легитимности и не будут приняты Россией.

Насколько приблизилось вступление Украины в Евросоюз

Представители ЕС привезли в Киев отчет по второй части опросника, который нужен для вступления в Евросоюз и который Киев заполнил весной 2022 года. Владимир Зеленскийв пятницу с удовлетворением отметил, что отчет этот «очень тонкий», а это указывает на то, что рекомендаций Брюссель обозначил не так много. По словам президента Украины, базируясь на этом документе, украинские власти начнут работать над планом по сближению законодательства Украины с системой Евросоюза.

Зеленский также повторил свой призыв начать процесс вступления страны в ЕС уже в этом году. По его словам, Украина не будет терять «ни дня». В ответ глава Еврокомиссии сказала, что «жестких сроков в процессе европейской интеграции нет, это процесс, который зависит от выполнения всех условий». Мишель отметил успехи Киева в выполнении условий для вступления в объединение. «Украина — это ЕС, ЕС — это Украина», — подчеркнул глава Евросовета. «ЕС с вами сегодня, ЕС будет с вами и вашим народом завтра», — добавил он.

Процесс сближения активизировался спустя четыре дня после начала военной операции — заявку на вступление в ЕС Владимир Зеленский подписал 28 февраля. На саммите в Брюсселе 23 июня Евросоюз принял решение запрос Киева на кандидатский статус удовлетворить. Ситуация беспрецедентная — Украина стала кандидатом в условиях боевых действий за четыре месяца в то время, как, к примеру, балканские страны вступают в ЕС с середины 2000-х и статуса кандидата дожидались по несколько лет.

Тогда же ЕС назвал семь пунктов, которые Украина должна выполнить для вступления в союз. В их числе реформа Конституционного суда и продолжение судебной реформы, усиленная борьба с коррупцией, принятие закона, ограничивающего влияние олигархов, и изменение законодательства о национальных меньшинствах.

Вслед за Украиной 3 марта 2022 года свои заявки в ЕС подали Молдавия и Грузия. 23 июня Кишинев получил статус кандидата. Тбилиси же в этом отказали, признав лишь его европейскую перспективу. ЕС обозначил 12 рекомендаций, которые Грузии надо выполнить на этом пути, — в частности, борьба с коррупцией и укрепление верховенства права. 2 февраля 2023 года ЕК опубликовала доклады о заявках трех стран. В документе, посвященном Грузии, комиссия положительно оценила достижения Тбилиси в сферах борьбы с незаконной миграцией и терроризмом, госзакупок, свободы, правосудия и безопасности. Глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили на это заявил: доклад подтверждает, что Грузия заслуживает кандидатский статус.

В преддверии нынешнего саммита Шмыгаль анонсировал «очень амбициозный план» Киева — присоединиться к ЕС в течение следующих двух лет. «Мы рассчитываем, что уже в этом году, в 2023 году, мы сможем начать предварительную стадию переговоров», — заявил он в беседе с Politico 30 января. Однако издание отметило, что никто в ЕС такой срок реалистичным не считает — главная задача еврокомиссаров во время визита в Киев, «вероятно, будет заключаться в управлении ожиданиями».

Два дня спустя Politico, ссылаясь на проект заявления ЕС, сообщил, что представители Брюсселя намерены «остудить надежды» Киева на скорое вступление в сообщество. Конкретные сроки в документе не упоминаются, отмечает издание; «вместо этого в нем приводятся лишь обширные гарантии продвижения процесса, как только будут пройдены все обозначенные Евросоюзом рубежи». 3 февраля британская The Guardian сообщила, что, по ее информации, в переговорах лидеры ЕС попытаются смягчить ожидания Киева, при этом избегая публичных заявлений, которые могли бы «ослабить моральный дух Украины».

На пресс-конференции 2 февраля Шмыгаль, сказав, что Еврокомиссия позитивно оценила предпринятые Киевом усилия на пути евроинтеграции, сделал такой прогноз: уже весной 2023 года ЕК представит свои формализованные выводы по процессу вступления Украины в ЕС, а к концу года даст Евросовету рекомендации начать с Украиной переговоры о членстве. При этом украинский премьер не ждет, что решение будет принято автоматически, — в Киеве понимают, что оно зависит от всех 27 стран ЕС и что на дискуссии потребуется время. «Когда я говорю о двух годах, то речь идет о том, что мы приложим все усилия, чтобы положить ЕС на стол отчет о том, что мы готовы, — уточнил Шмыгаль. — Но мы понимаем, что после этого принятие решения займет время. Но мы хотим завершить свою часть работы как можно быстрее» (здесь и далее цитаты по «Европейской правде»).

Урсула фон дер Ляйен от обозначения конкретных сроков воздержалась, при этом сказала, что быстрое выполнение требований Брюсселя возможно. «Цель [которую надо достичь для вступления в ЕС] — она стандартизирована. Но скорость, с которой достигается эта цель, — разная для каждой страны, — отметила она, отметив, что «какие-то государства быстрые, какие-то медленные, какие-то даже движутся назад».